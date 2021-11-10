الخميس 11 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

اختلف الفقهاء الأربعة.. حالة واحدة يجوز للمرأة المطلقة الخروج فيها من المنزل

حكم خروج المرأة المطلقة
حكم خروج المرأة المطلقة

ورد سؤال عبر جروبات الفتوى من سائلة تقول: «زوجي طلقني طلاقا رجعيًا وأنا أعمل موظفة وبعد طلاقي لم يعد لى مصدر دخل يحفظ كرامتي غير وظيفتي، فهل انقطع في المنزل مدة العدة وفى هذا فصلى من العمل أم ماذا أفعل؟، وهل يسمح للمطلقة طلاقًا بائنًا أن تخرج للعمل؟».


من جانبه، أجاب الشيخ عطية صقر، من علماء الأزهر رحمه الله، على هذه الفتوى في مقطع فيديو مسجل، قائًلا: اختلف الفقهاء في خروج المعتدة من المكان الذي تعتد فيه، فذهب الأحناف على أنه لا يجوز للمطلقة الرجعية ولا البائن  أن تخرج من بيتها ليلا ولا نهارًا، وأما المتوفى عنها زوجها فتخرج نهارًا وبعض الليل ولكن لا تبيت إلا في منزلها.


وأضاف «صقر»، أن الفرق بين المطلقة نفقتها في مال زوجها فلا يجوز لها الخروج كالزوجة، بخلاف المتوفى عنها زوجها فإنها لا نفقة لها، فلابد أن تخرج بالنهار لكسب عيشها وقضاء مصالحها.


وأشار، إلى أن عائشة رضى الله عنها، كانت تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها، وخرجت هي بأختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله لعمل عمرة.

آراء الفقهاء في خروج المطلقة من المنزل

وقال الشيخ عطية إن جمهور الشافعية ذهب إلى عدم خروج المطلقة رجعيا لا ليلا ولا نهارًا، وأما المبتوتة فتخرج نهارًا فقط، بينما ذهب المالكية إلى جواز المطلقة بالنهار سواء أكان الطلاق رجعيًا أم بائنًا، وقد روى مسلما عن جابر أن خالته لما طلقت وأرادت أن تخرج لتقطع ثمر نخلها زجرها رجل فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فأباح لها أن تخرج عساها أن تتصدق أو تعمل معروفًا، وكان طلاقها ثلاثا.

وتابع: «أما الحنابلة، فقد أجازوا للمطلقة خروجها نهارًا، سواء أكان الطلاق رجعيا أو بائًنا، ولك الخيار في أي رأي من الآراء».

آراء الفقهاء في خروج المطلقة من المنزل الشيخ عطية صقر المطلقة المتوفى عائشة رضى الله عنها

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولماذا لا ننقل المقابر كما هى؟

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

وزير التعليم يكشف حقيقة تغيير موعد امتحانات الثانوية وتعطيل الدراسة

بعد عودتها للقاهرة.. فاتن موسى: لم أجد متعلقاتى الشخصية بمنزل الزوجية

الحكومة: لن نربط تسجيل المرافق بالتسجيل العقارى

الصحة: 934 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية الراغبين فى «التقسيم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عندما تكتب «عميرة هيس».. أنا ممولة للإرهاب

ماجد حبته

هل يختفى الأمريكى القبيح؟!

خالد عكاشة

كلمة السر للميليشيات فى العراق

د. بهي الدين مرسي

حرفية المخ وعبقرية العقل

د.محمد شادي

عودة حراس السوق

وجيه أمين عبدالعزيز

3 أيام فارقة فى قضية سفاح الإسماعيلية

مؤمن المحمدي

حد ده فريد وحليم

جلال حمام

صراصير الأرض تحتل شوارعنا

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 4 فلسطينيين جراء اعتداءات المستوطنين بالضفة

فلسطين تلاحق الاحتلال قانونيًا لقرصنته هواتف موظفين بوزارة الخارجية

حزب إسرائيلى يؤكد رفضه الاعتراف بالبؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية