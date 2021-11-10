الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الجزائر تعلن مشاركتها في مؤتمر باريس حول ليبيا الجمعة

وزير الخارجية الجزائري
وزير الخارجية الجزائري

أعلنت الجزائر مشاركتها في مؤتمر "باريس حول ليبيا"، والذي سيعقد، بعد غد /الجمعة/ في العاصمة الفرنسية باريس بهدف ضمان تنفيذ جدول الانتخابات الليبية وبحث رحيل المقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، خلال اللقاء الصحفي، الذي عقده، اليوم /الأربعاء/ مع وسائل الإعلام المختلفة، على هامش إنتهاء فعاليات مؤتمر اجتماع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، والذي انطلق أول أمس /الإثنين/ بقصر الأمم بالجزائر العاصمة تحت عنوان "الدبلوماسية الجزائرية و التحديات الدولية للجزائر الجديدة".

وأوضح لعمامرة أن "بلاده ستشارك على مستوى وزاري، لاسيما وأن الظروف الحالية ليست مواتية لمشاركة الرئيس الجزائري" في هذا المؤتمر.

وأضاف وزير الخارجية الجزائري أن بلاده، التي تترأس مجموعة دول جوار ليبيا، سوف تكون حاضرة بقوة في هذا المؤتمر، وستؤدي دورها على أكمل وجه لمساعدة الأشقاء الليبيين على العبور بسلام من أزمتهم الحالية.

يذكر أن باريس سوف تستضيف في 12 نوفمبر الجاري، مؤتمرا دوليا حول ليبيا، استعدادا للانتخابات الليبية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، والتي يعول عليها المجتمع الدولي، وهو ما يمثل تحديا أمام القوى الإقليمية والدولية من أجل التوصل لاتفاق بين الفرقاء السياسين في البلاد، لضمان تنفيذ خارطة الطريق السياسية وفق الخطة الأممية.

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس البرلمان الجزائري أبوغالي إبراهيم، عمق العلاقات التي تربط الشعبين الشقيقين ليبيا والجزائر.

جاء ذلك خلال إقامة رئيس البرلماني الجزائري أبوغالي إبراهيم، ، مأدبة غداء على شرف النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني والوفد المرافق له، عقب وصولهم للجزائر اليوم، بحسب بيان للمجلس الرئاسي.

من جهته، أشاد الكوني، بكرم الضيافة وحسن الاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق له من رئيس البرلمان التي تجسد ما يتميز بها الشعب الجزائري المضياف.

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وائل لطفي

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