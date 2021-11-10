رفع 20 طن مخلفات وإصلاح كسر بماسورة مياه بالمنيا (صور)

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة من شوارع أحياء المدينة، إذ تم رفع 20 طن مخلفات من شوارع حي وسط المدينة، كما تمكنت من إصلاح كسر بماسورة مياه بالحي، والسيطرة على كميات المياه المتسربة نتاج كسر الماسورة.

رفع مخلفات بحي وسط المنيا

ومن جانبه، قال محمد عبد العظيم، رئيس حي وسط المدينة، إن قسم البيئة واصل أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة والمخلفات الصلبة من شوارع الحي، كما تم رفع المخلفات والتراكمات بجميع الورديات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي، حفاظًا على بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، ولرفع كفاءة منظومة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

رفع مخلفات بحي وسط المنيا

وأضاف، أنه تم السيطرة على كسر ماسورة مياه بشارع عدلي أمام محلات بافاريا، كما تم تسليك البالوعات وكسح المياه المتواجدة بالشارع بنطاق الحي، واستمرار أعمال الصيانة الدورية لشبكات الصرف الصحي، حفاظًا على سلامة المارة وتيسير حركة المواطنين.

رفع مخلفات بحي وسط المنيا

تكثيف حملات النظافة

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن هذه الحملات والأعمال تأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ووفق توجيهات رؤساء القرى والأحياء بتكثيف حملات النظافة، حفاظًا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

رفع مخلفات بحي وسط المنيا

رفع مخلفات بحي وسط المنيا