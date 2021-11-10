ملتقى الإبداع يعلن أسماء المشروعات الفائزة من الشركات الناشئة

نظّم ملتقى الإبداع Innovation Arena، المُقام ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2021 في دورته الخامسة والعشرين المقامة، بمركز مصر للمعارض الدولية في منطقة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر، اليوم، مسابقة لدعم الأفكار الناشئة لعرض أفكارهم، وبحث دعمها، حيث تقدم ما يقرب من 20 مشروعًا، وتم تصفيتهم إلى 8 مشروعات، وترشيحهم للفوز بـ3 جوائز مقدمة من أكاديمية البحث العلمي كل جائزة بقيمة 25 ألف جنيه.

ومن ضمن المشروعات التي تم تصفيتها تطبيق «وفرلي» المتخصص في شراء احتياجات المنزل من «السوبر ماركت»، وتقدم الخدمة خلال 30 دقيقة في مدن «المنصورة وطنطا ودمياط»، ومشروع «Lana CRM» لخدمة شركات العقارات في تنظيم معارضها وإدارة موظفيها، التي تستهدف 20 ألف شركة عقارية، ومشروع «ReNile»، المتخصص في المزارع السمكية، وكيفية تطويع التكنولوجيا في متابعة المزارع السمكية.

مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة

كما تقدم أيضًا مشروع «IHelp»، المتخصص في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم لهم الدعم والاستشارات والتدريب، بالإضافة إلى مشروع Egyptian Green company ، المتخصص في إدارة مخلفات السجائر، ومشروع SenseEAR والذي يقدم نظارة ذكية لمساعدة الصم من خلال الترجمة بالذكاء الاصطناعي.

وفاز بالمركز الأول مشروع «وفرلي»، بينما فاز بالمركز الثاني مشروع «IPM»، بينما فاز بالمركز الثالث مشروع «SenseEAR».

وسلمت الجوائز مني خليل، مديرة معرض Cairo ICT، بعدما اختارتها لجنة التحكيم المكونة من الدكتور عمرو طلعت، أستاذ الإلكترونيات، ووكيل كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، وتامر محمد، سكرتير شعبة التكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وحسن السكري، الرئيس التنفيذي للخدمات الرقمية، وياسمين نجاتي، مديرة برامج تسريع الأعمال بالجامعة الأمريكية.

تسليم الجوائز

وسلمت الجوائز مني خليل، مديرة معرض Cairo ICT، بعدما اختارتها لجنة التحكيم المكونة من الدكتور عمرو طلعت، أستاذ الإلكترونيات، ووكيل كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، وتامر محمد، سكرتير شعبة التكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وحسن السكري، الرئيس التنفيذي للخدمات الرقمية، وياسمين نجاتي، مديرة برامج تسريع الأعمال بالجامعة الأمريكية.