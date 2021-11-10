حجز قائد سيارة صدم شاب بالشيخ زايد

قررت النيابة العامة بأكتوبر، حجز قائد سيارة، 24 ساعة على ذمة التحقيقات لحين ورود التحريات حول اتهامه بالاصطدام بشاب أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

وكان رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، تلقى إشارة من المستشفي باستقبال "تسيفت ياماني" 17 عاما، يحمل جنسية أفريقي مصاب بكسور مفتوحه في الساعدين وارتجاج وادعاء اصطدام سيارة به أمام داندي مول بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء محاولة المصاب عبور الطريق صدمته سيارة مسرعه مما تسبب في إصابته.

وتم التحفظ على قائد السيارة وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة الذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.