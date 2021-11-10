7 خطوات لتحضير الفاصوليا الخضراء المقلية

الفاصوليا الخضراء المقلية طبق جانبي لا يمكن إغفاله إلى جانب شرائح اللحم والديك الرومي والأسماك، ويمكن طهي الفاصوليا الخضراء على البخار وتحميصها.

يقول الطهاه إن القلي هو بالتأكيد الطريق الأفضل لطهيها، فالتشويح يحافظ على سلامة الفاصوليا ويجعلها ناضجة ولا يستغرق سوى القليل من الوقت، كما أن هذه الطريقة تسمح بدمج العناصر الأخرى التي يمكن أن تعزز النكهة مثل الثوم المفروم الطازج والكراث والبصل والتوابل.

طريقة تحضيرها

استخدم ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز لكل ربع كيلو من الفاصوليا الخضراء، ولتحضير الفاصوليا الخضراء قم أولا بغسلها بالماء البارد، ثم اقطع طرفيها باستخدام سكين صغير أو قصها بمقص المطبخ.

املأ قدرًا متوسط ​​الحجم بالماء وأضف 1 إلى 2 ملاعق صغيرة من الملح واترك الماء حتى يغلي، ثم املأ إناءً آخر بالماء البارد والكثير من الثلج، واتركه جانبًا.

أسقط الفاصوليا الخضراء فى الماء المغلي لمدة دقيقتين أو حتى تبدو خضراء زاهية وتشعر بأنها طرية.

انقلها على الفور إلى الوعاء مع الماء المثلج لمدة دقيقة واحدة، وبعدها صفي الحبوب وجففها.

أضف الزيت إلى مقلاة كبيرة وسخن الموقد على نار متوسطة، بعدها أضف الفاصوليا الخضراء إلى المقلاة واستمر في تقليبها و رج المقلاة برفق أثناء الطهي.

قم بطهي الفاصوليا الخضراء لمدة خمس إلى ثماني دقائق ، أو حتى الوصول إلى الهشاشة المرغوبة.

أضف الملح والفلفل حسب الذوق، وبإمكانك وضع عصير الليمون الطازج، ثم أخرج الفاصوليا الخضراء من على الموقد واستمتع بها، وبإمكانك إضافة اللوز المحمص أواللحم و الثوم المفروم إليها.

نصائح لطهي الفاصوليا الخضراء



إذا كنت تحب الفاصوليا الخضراء على الجانب الهش للغاية، ينصح بتسخين المقلاة على نار متوسطة عالية ، وتقليصها لمدة ثلاث إلى خمس دقائق فقط.

وينصح بتجفيف الفاصوليا الخضراء جيدًا قبل إضافتها إلى المقلاة، وإذا كانت لا تزال مبللة، فإن الماء سيبخرها ويمكن أن تصبح طرية، بحيث يتفاعل الماء مع الزيت الساخن ويسبب تناثرًا.

في حين أن سلق الفاصوليا الخضراء قبل تقليبها ليس خطوة أساسية، إلا أنه يمكن أن يضفي عليها قرمشة ولونًا جميلًا و سواء قمت بسلقها أم لا، تأكد من أنها جافة تمامًا قبل القيام بقليها.