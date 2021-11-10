الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يقرر زيادة فصول التمريض إلى 10 بمختلف المراكز

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، زيادة عدد فصول التمريض إلى 10 فصول بمختلف مدن ومراكز المحافظة لاستيعاب أعداد إضافية من المتقدمين، وبما يحقق التوازن طبقاً للكثافة الطلابية والإمكانيات المتوفرة بكل مركز ومدينة، مع تطبيق مبدأ العدالة والمساواة في عملية القبول من أجل تخفيف المعاناة وعبء ومشقة الانتقال لأبناءه الطلاب والطالبات.

وذلك فى استجابة إنسانية لمطالب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وأولياء أمور الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس التمريض، و جاء أثناء لقاء محافظ أسوان بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والذين أشادوا بقرار المحافظ الإنسانى والذى اهتم بمراعاة العديد من الإعتبارات الإجتماعية والمعيشية والمستقبلية لمصلحة الطلاب والطالبات ، وهو الذى سيكون له مردود إيجابى داخل الشارع الأسوانى.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن لقاءاته الدورية بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ تهدف لتحقيق صالح المواطن الأسوانى في جميع مناحى الحياة بما يلبى طموحات وأمال أهالى المحافظة بكافة فئاتها ومدنها وقراها في ظل ما تشهده من مشروعات بكافة المجالات والقطاعات الخدمية للإرتقاء بمعيشية المواطن البسيط ، وخاصة في المستهدفة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ".

وأشار محافظ أسوان إلى أن هذا يتواكب مع المشروعات الضخمة في قطاعات الطرق والكبارى والصحة والتعليم ، بجانب مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية للمرافق العامة، بالإضافة إلى مشروعات تحيا مصر والتأمين الصحى الشامل والتطوير والتجميل بما يصب في صالح المواطنين. 

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