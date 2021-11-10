هل تصبح الملابس «أحادية اللون» زيًا مثاليًا لخريف وشتاء 2022؟ (صور)

استحوذت الملابس “أحادية اللون” على أزياء العلامات التجارية العالمية خاصة مع دخول فصلى الخريف والشتاء منذ عام 2016 وحتى 2020 قبل أن تتراجع بعض العلامات التجارية عن ترويجها فى 2021.

ويتوقع خبراء الأزياء فى العالم أن تعود الملابس أحادية اللون للصدارة مرة أخرى هذا العام.

ويُقصد بالملابس “أحادية اللون”، إرتداء طبقات متعددة من الملابس ذات اللون الواحد والتى تُضفى أناقة للزي، فعند ارتداء ملابس “أحادية اللون” فإن ملابسك تبدو ذات خط واحد غير متقطع من الرأس إلى القدمين مما يطيل الصورة الظلية الخاصة بك، و يجعلك تبدو أنحف وأطول مما أنت عليه في الواقع.

مريحة للعين ومنخفضة التكلفة

قد لا تحتاج إلى شراء أي شيء على الإطلاق لتحقيق هذا الأسلوب الأنيق من الملابس الأحادية، مما يجعل الأمر مريحًا من حيث التكلفة.

كما أن الملابس “أحادية اللون” توفر راحة بصرية أكثر عن غيرها من الاتجاهات الأكثر جنونًا للموضة والتى انتشرت في المواسم الماضية، وفقا لموقع “STYLE”.

ليس مستحدثًا

الاتجاه للملابس “أحادية اللون” ليس جديدًا، فسبق وانتشر خلال خريف وشتاء أعوام 2016-2017، وقدمت علامات تجارية مثل “جوتشي وليو” إطلالات كاملة باللون الفيروزي أو الوردي أو الأرجواني، إلا أن الإتجاه لذلك النوع من الأزياء واجه انخفاضًا طفيفًا عام 2021، إلا أن التوقعات تُشير إلى إقبال العلامات التجارية عليه مرة أخرى فى ربيع وصيف 2022 وستتبناه بعض علامات الأزياء المبدعة مثل “ماكس و فيرساتشي، بلومارين وكلوي”.

مصممو الأزياء

أوجدت بعض العلامات التجارية التوازن الصحيح بين الصور الظلية البسيطة والألوان الجريئة للحصول على لون أحادي عصري وأنيق وسهل.

وكان المصممون يختارون نظارة أحادية اللون مع بنطلون جينز فضفاض منخفض الارتفاع وسترة بقلنسوة وسترة قصيرة، وكلها باللون الأصفر، أو تنورة شبكية يتم تنسيقها مع معطف من نفس اللون.

ولدي بعض العلامات التجارية مثل"Bottega Veneta و Versace و Max Mara"، لا يقتصر اللون الأحادي على الملابس فقط، فالحقائب والأحذية والملابس الخارجية المتناسقة من نفس اللون تكمل المظهر.

وأبرز الألوان الأحادية التى انتشرت على المنصات هي ألوان “الأصفر والبيج أو الكاكي”، كما ظهرن تدرجات النيون المختلفة، وشاهدنا علي مدرجات الأزياء الملابس والأحذية الأيرلندية الخضراء المتطابقة.