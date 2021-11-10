«الحرف اليدوية» تكرم رئيسها السابق.. وتؤكد: مستمرون في تطوير القطاع

نظمت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات حفل تكريم للرئيس السابق لمجلس إدارة الغرفة مسعد عمران، والمهندس ياسر رحال عضو مجلس الإدارة، حيث تم التكريم بحضور الهيكل التنفيذي لغرفة الحرف اليدوية، وعدد من العاملين بالغرفة والإداريين.

وقال من جانبه ممدوح الشربيني المدير التنفيذي للغرفة، أن تكريم الغرفه لمسعد عمران، يأتي في إطار الدور الكبير الذي بذله خلال السنوات الماضية منذ وقت إنشاء الغرفة من مشاريع وتمويلات للغرفه وحل مشاكل أعضائها والعاملين وتوفير كافة الخدمات الفنية والتدريبية.

وأكد الشربيني، أن اللقاء يأتي في إطار حرص الغرفة على تكريم رموزها والذين أثروا العمل الحرفي خلال الفترة الماضية والقادمة، مضيفا ": مستمرون في تكملة النجاحات التي قام بها مجلس الإدارة السابق مع مجلس الإدارة الجديد، بعد الانتهاء من الانتخابات الداخلية، مضيفا: “ستبذل الغرفه كل الجهود لدعم الحرف اليدوية والعاملين بالحرف اليدوية في كل محافظات مصر”.