الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الخطوات واللينك|

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارة 2021

سيارات المعاقين
سيارات المعاقين

 نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارة المعفاة من الضرائب والجمارك من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط و خطوات الحجز و شروط الحصول على سيارة معفاة من رسوم الجمارك.

 

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارة 2021

يمكن للراغبين من ذوي الاحتياجات الخاصة الاستعلام عن حجز موعد للفحص الطبي اللازم للحصول على سيارة طبية معفاة من الجمارك والضرائب مخصصة لحالتهم المرضية وذلك عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر بوابة المجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الرابط (من هنا)
  • اختيار أيقونة حجز كشف طبي
  • كتابة بيانات الراغبين في الحصول على سيارة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالتفصيل (الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة،...)
  • كتابة مكان السكن لتحديد المستشفى المسموح بالكشف فيها
  • تحديد الميعاد المناسب للحجز
  • كتابة وسيلة للتواصل ( رقم التليفون، البريد الإلكتروني)
  • الضغط على زر الحفظ

 

شروط الحصول على سيارة للمعاقين معفاة من الجمارك 2021

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط للحصول على سيارات طبية تناسب الحالة المرضية لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك ليتمكنوا من الاندماج في المجتمع المصري بكافة طبقاته حيث تتلخص الشروط فيما يلي:-

  • أن يكون مصري الجنسية
  • ألا يقل سن المتقدم للحصول على سيارة عن 18 سنة
  • إلا تزيد السعة اللترية للسيارة عن 1600 cc
  • إلزام مطابقة التجهيزات الخاصة بالسيارة وفقا للقانون من القومسيون الطبي
  • أن يتم تسجيل السيارة باسم المعاق
  • أن يمنع من التصرف في السيارة بأى صورة من الصور إلا عقب مرور 5 سنوات من التخصيص
  • اجتياز الكشف الطبي الذي يحدد قدرة المعاق على القيادة (نوع ودرجة الإعاقة) عن طريق القومسيون الطبي

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الأوراق المطلوبة للحصول على سيارة معفاة من الجمارك 2021

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارة والأوراق المطلوبة تساؤلات تشغل بال الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة حاليا حيث تتلخص الأوراق فيما يلي:-

  • صورة بطاقة الرقم القومي للمعاق
  • البطاقة الخدمية المتكاملة للمعاقين
  • التقرير الطبية التي تؤكد نوع ودرجة الإعاقة
نظام حجز مواعيد الكشف الطبي حجز مواعيد الكشف الطبى مواعيد الكشف الطبى الكشف الطبى لسيارة المعفاة من الضرائب ذوى الاحتياجات الخاصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

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