استعلم الآن عن حجز سيارات المعاقين 2021 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي

كيفية الاستعلام عن حجز سيارات المعاقين عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل من قبل الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام و شروط الحصول على السيارات الطلبة المجهزة للمعاقين.

كيفية الاستعلام عن حجز سيارات المعاقين 2021 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي

يمكن للملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على سيارات مجهزة طبيا لحالتهم المرضية معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي توفرها لهم وزارة التضامن الاجتماعي وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط(من هنا)

اختيار أيقونة حجز سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة

كتابة بيانات الراغب في الحصول على سيارة كاملة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة،..)

كتابة رقم بطاقة الخدمات المتكاملة

كتابة بيانات مكتب الشئون التابع له مقدم الطلب

تحميل المستندات المطلوبة

تحديد موعد ومكان حجز الكشف الطبي

الضغط على زر الحفظ.

شروط الحصول على السيارات الطلبة المجهزة للمعاقين

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من الشروط للحصول المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة على سيارات مجهزة طبيا معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية 2021 وهي كالتالي:-

أن يكون مصري الجنسية.

إلا يقل سن المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة عن 18 سنة.

أن يكون حاصل على رخصة قيادة سارية.

إلا تكون إعاقته تعيقه عن القيادة.

أن يكون حاصل على تقرير طبي تفصيلي عن حالته المرضية من المجالس الطبية المتخصصة موضحًا نوع ودرجة الإعاقة.

أن يكون قد استخرج بطاقة الخدمات المتكاملة.

كتابة بيانات التواصل ( رقم التليفون، البريد الإلكتروني).

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مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة 2021

كيفية الاستعلام عن حجز سيارات المعاقين ومميزات البطاقة المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة من أبرز الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية حاليًا حيث تمنحهم البطاقة عدة مميزات أبرزها نسب في الوظائف الحكومية وشقق وزارة الإسكان و الفحص الطبي والعلاج المجاني والحصول على سيارات معفاة من الضرائب و خصومات في وسائل المواصلات.