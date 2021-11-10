هل يؤثر وباء كورونا على الدورة الشهرية للنساء؟

توصل بحث علمى جديد إلى أن المستويات العالية من التوتر والنوم المضطرب التى تُعاني منها النساء قد ساهمت فى اضطراب الدورة الشهرية.

ويبدو أن الإجهاد الذهني لدي الأشخاص الناتج عن جائحة فيروس كورونا المستجد كان له تأثير غير مباشر على دورات الحيض للنساء.

ووفقا لدراسة نشرها موقع«METRO»، فإن نحو 56٪ من النساء فى سن الإنجاب لاحظن تغيرات فى دورتهن الشهرية، فى مقابل 64٪ لاحظن أن أعراض الدورة الشهرية أسوأ مقارنةً بما قبل الجائحة.

الأرق والدورة الشهرية

النساء اللواتي عانين من الأرق بشكل عام كانوا أكثر عرضة للتغيرات فى الدورة الشهرية والتى قد تصل فى بعض الأحيان إلى انقطاعها، وهذا يدعم الدراسات السابقة التى وجدت أن قلة النوم وزيادة الضغط النفسي يمكن أن تؤثر على دورة الطمث.

اللقاح وعدم انتظام الدورة

تلقى لقاح كورونا كذلك أدي إلي تعطيل الدورة الشهرية لبعض النساء، حيث أفادت أكثر من سيدة بأن فترة الدورة لديهن أصبحت أكثر غزارة بعد الحصول على اللقاح.

وشهدت النساء أيضًا انخفاضًا في الدافع الجنسي منذ مارس 2020، حيث صرح 54٪ منهن أن الرغبة الجنسية لديهن قد أنخفضت، والسبب في ذلك أيضا هو زيادة معدلات الاكتئاب الشديد والقلق وقلة النوم، والتى كانت أكثر من الضعف لدى النساء في فترة الحيض، مقارنة بأوقات ما قبل الجائحة.

الوباء والصحة الإنجابية للنساء

النتائج السابقة تثبت أن الوباء يستمر فى التأثير سلبًا على الصحة الإنجابية للإناث، كما يدعو بعض العلماء إلى مزيد من البحث لاكتشاف التأثير المستقبلى للاضطراب العقلى للوباء على النساء.