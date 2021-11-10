5 طرق لسداد فاتورة المياه .. منها تطبيق 125 (انفوجراف)

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن الانتهاء من الاصدار الجديد من فواتير المياه، عن شهر أكتوبر ٢٠٢١، وأصبحت متاحة للدفع بعدة طرق للتسهيل والتيسير على المواطنين من خلال تطبيق الهاتف المحمول ١٢٥.

5 طرق لسداد فاتورة المياه

الاندرويد من خلال الرابط Google Play

و ios من خلال الرابط App Store

من خلال تطبيق فورى

عن طريق ماكينات فورى

عن طريق الموقع الالكتروني للشركة القابضة من هنا.

استعدادات لسقوط الأمطار

يذكر أنه قد عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري مع مسئولى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة الاستعدادات التى تم اتخاذها لمواجهة مخاطر التقلبات الجوية والأمطار الشديدة لموسم الشتاء المقبل، وآثارها السيئة على المناطق العمرانية.

وبحسب بيان صادر سابقا، استمع الوزير إلى شرح من مسئولى الشركة القابضة وهيئة المجتمعات العمرانية، عن تنفيذ التوجيهات التى سبق أن أصدرها، بشأن الاستعداد لسقوط الأمطار.

وأوضح البيان أنها تشمل، رفع حالة الطوارئ، والاستعداد بالطاقة القصوى، وحصر أعداد المعدات والعاملين بشركات المياه وأجهزة المدن الجديدة، وإعداد فرق عمل تكون جاهزة ومستعدة على مدار الـ24 ساعة، وحصر النقاط الساخنة لتجمع مياه الأمطار بالمحافظات والمدن الجديدة، ووضع خطط للتعامل معها.

كما استعرض الدكتور عاصم الجزار، الإجراءات التى نفذتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، والتى شملت، الانتهاء من تطهير بالوعات الأمطار، وإصلاح أى تلفيات بالبالوعات وتركيب أغطية لها، وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التى تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، وتمركز للشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، وتمركز المعدات فى الأماكن المتوقع تجمع المياه بها من واقع الخبرات السابقة، وتجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، والتنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية، وانتشار جميع أفراد فرق المتابعة الميدانية، وفرق التطهير، وفرق متابعة المحطات على جميع مواقع العمل حسب أولوية المواقع.