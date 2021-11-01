الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر نوفمبر 2021 شركة بتروتريد

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

يحصد رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر نوفمبر 2021 شركة بتروتريد ملايين المشاهدات يوميا عبر محرك البحث العالمي جوجل في بداية الشهر الميلادي موعد استحقاق دفع الفواتير، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط و خطوات الاستعلام عن الفاتورة الشهرية وموعد السداد ووسائل الدفع الإلكتروني التي حددتها الشركة للعملاء وطرق تسجيل القراءة الشهرية.

 

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر نوفمبر 2021 شركة بتروتريد

يستطيع الملايين من عملاء شركة الخدمات البترولية " بتروتريد" للغاز الطبيعي الاستعلام عن إجمالي قيمة الفاتورة الشهرية عبر الموقع الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل العميل كافة البيانات المطلوبة للاستعلام وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع شركة بتروتريد من خلال هذا الرابط (من هنا)
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية
  • كتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة كاملة في الخانات المخصصة لذلك
  • كتابة مكان تركيب العداد بالتفصيل
  • تسجيل قراءة العداد بالتفصيل
  • الضغط على زر الإستعلام
  • ظهور إجمالي قيمة الفاتورة الشهرية لاستهلاك الغاز

موعد سداد فاتورة الغاز ووسائل الدفع الإلكتروني

يمكن للملايين من عملاء شركة الخدمات البترولية " بتروتريد" للغاز الطبيعي تسجيل قراءة العداد خلال الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر فيما يمكنهم دفع الفواتير الشهرية بداية من يوم 6 إلى يوم 30 من كل شهر وذلك عبر وسائل الدفع الإلكتروني التي اعتمدتها الشركة لتخفيف أعباء الدفع عن العملاء وذلك عبر شركات التحصيل الإلكتروني (فوري، bee، أمان، ضامن، ممكن، مصاري، فودافون كاش، ...) أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية وذلك لمنع التكدس والزحام حفاظا على صحة المواطنين من جراء انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز الشهرية 

يستطيع الملايين من العملاء تسجيل قراءة عداد الغاز من خلال رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر نوفمبر 2021 شركة بتروتريد أو مندوبي الشركة المكلفين بأخذ قراءة العدادات أو عن طريق رقم خدمة العملاء 1122 أو عن طريق تطبيق بترمومتر عبر الهاتف المحمول أو عن طريق الأرقام الساخنة على 09000727 أو 5727 .

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رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

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