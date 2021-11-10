ضبط متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالاشتراك مع آخر بسوهاج

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من القبض على المتهم بالاشتراك مع آخر في تجميع مدخرات العاملين بالخارج والاتجار في النقد الأجنبي بمحافظة سوهاج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام شخصين، مقيمان بمحافظة سوهاج، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال أحدهما والذى يقوم بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول حال تردده على تلك الدولة للعمل بها.

وإرسالها للآخر من خلال بعض السائقين والتجار حال عودتهم للبلاد وتسليمها له نقداً حيث يقوم بإستبدالها اللى ما يُعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وعقب ذلك يقوم بإرسالها لأهلية العاملين المصريين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى أمكن التوصل إلى اعتزامه تسليم مبالغ مالية لذوى العاملين المصريين بدائرة مركز شرطة المنشأة نقداً، حيث أمكن ضبطه وبحوزته مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، هاتف محمول.

بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه بالإشتراك مع الثاني "هارب"، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.