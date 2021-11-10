الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس الثاني يستقبل سفير مصر الجديد في روسيا

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني، استقبل صباح اليوم الأربعاء، نزيه النجاري السفير المصري الجديد في روسيا.

وقدم البابا تواضروس للسفير، نبذة عن تاريخ الكنائس الأرثوذكسية المختلفة، مشيرًا إلى العلاقت الطيبة مع الكنيسة الروسية، وتبادل الوفود المختلفة من الرهبان والراهبات والكليات الإكليريكية والخدمة الاجتماعية والإعلام.

وأضاف القمص موسى إبراهيم، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن كما دار الحوار حول زيارتي البابا إلى روسيا عامي ٢٠١٤ ثم ٢٠١٧، واهتمام الكنيسة برعاية أبنائها الطلبة الذين يدرسون بالجامعات المختلفة في روسيا.

وعلى جانب آخر، كرس المتروبوليت مكاريوس مطران نيروبي وسائر كينيا كنيسة "كنيسة التجلي" الجديدة في منطقة  ونجوثو بكينيا، كما عين كاهن لخدمة أبناء الرعية في المنطقة.

وكان قد ترأس البابا ثيوذوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، صلاة الغروب في كنيسة الملاك ميخائيل بمنطقة الإبراهيمية بالإسكندرية.

 

القمص موسى ابراهيم لمتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية قداسة البابا تواضروس الثاني نزيه النجاري السفير المصري الجديد في روسيا السفير المصري الجديد في روسيا

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الهوى المصرى

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