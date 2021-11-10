الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية وتحالف المحيط الهادئ يتفقان على تعزيز التعاون في القطاعات الخضراء

القطاعات الخضراء
القطاعات الخضراء

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء أن كوريا الجنوبية وتحالف المحيط الهادي اتفقا على تبادل الاستجابة الوقائية لأزمة تغير المناخ، والبحث عن سبل لتعميق التعاون في القطاعات الخضراء.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن الجانبين ناقشا - خلال اجتماع - التعاون في اقتصاد الهيدروجين وجهود انتقال الطاقة الأخرى، حيث أقرا بالحاجة إلى التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وصديق للبيئة.

حضر الاجتماع : وزراء ومسؤولون كبار آخرون من الدول الأربع أعضاء تحالف المحيط الهادئ (تشيلي وكولومبيا وبيرو والمكسيك)، كما تمت دعوة الإكوادور التي تسعى لأن تصبح عضوا مشاركا في التحالف، إلى الحدث.

ودعا وزير الخارجية الكوري الجنوبي جونج وي يونج، أعضاء الكتلة التجارية إلى توسيع التعاون ضد تغير المناخ وخلق محركات نمو جديدة للاقتصاد الأخضر.

ويعد تحالف المحيط الهادئ كتلة اقتصادية رئيسية لكوريا الجنوبية، حيث تمثل المنطقة 60% من إجمالي تجارة البلاد مع أمريكا الوسطى والجنوبية.
 

سول القطاعات الخضراء تحالف المحيط الهادئ كوريا الجنوبية المحيط الهادئ

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وائل لطفي

الهوى المصرى

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