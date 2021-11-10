الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إيقاف 8 حالات بناء على أراضي زراعية فى المحلة الكبرى

طارق رحمي
طارق رحمي

تمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 8 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز.

وقال اللواء حسين لبيب رئيس المركز، إنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص،وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 8 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء.
 

ونفذت رئاسة مركز ومدينة قطور، اليوم، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عددا من قرى المركز بجانب المدينة.

أشرف على الحملة عبدالشافى كمال رئيس مركز ومدينة قطور، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 38 كشافًا وتركيب 6 كشافات جديدة فى نطاق  عددا من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

من جانبه، شدد الدكتور طارق رحمى المحافظ، على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

وكلف المحافظ مجالس المدن والأحياء، بإجراء أعمال الصيانة اللازمة الدورية الدائمة، والتنسيق مع شركة الكهرباء لمراجعة كافة خطوط الكهرباء المغذية للمحطات لتلافى حدوث أي أعطال أثناء الأزمات.

كما وجه المحافظ، شركة الكهرباء بمراجعة أعمال الصيانة اللازمة لمحطات الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة والأسلاك الغير معزولة بالشوارع بالإشتراك والتنسيق مع مجالس المدن والأحياء.

إصلاح إزالة 3 مخالفات بناء أرض زراعية إصلاح وصيانة كشافات إنارة الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

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