ضبط أمين عهدة بتهمة اختلاس سلع تموينية مدعمة بسوهاج 

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط أمين عهده بجمعية بسوهاج اختلس سلع تموينية مدعمة وبيعها في الأسواق في سوهاج.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال من مسئولي إحدى الجمعيات الاستهلاكية بسوهاج بقيام أمين عهدة، بالجمعية المُشار إليها باختلاس كميات من السلع التموينية المُدعمة والسلع الحرة من عهدته وبيعها في الأسواق والاستيلاء على قيمتها لنفسه .

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام أمين عهدة بالجمعية المشار إليها ، مقيم بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله، وقام بالاستيلاء على كميات من السلع التموينية المُدعمة والسلع الحرة من عهدته بلغت 329,581 ألف جنيه والتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، وعدم توريد قيمتها لخزينة الجمعية محل عمله واختلاس تلك المبالغ لنفسه ، مما أضر بالمال العام.

عقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل إلى أن المذكور محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.