الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا تعيد العمل بإلزامية ارتداء الكمامات فى المدارس

ارتداء الكمامات فى
ارتداء الكمامات فى المدارس

أعلنت وزارة التعليم الفرنسية إعادة العمل بإلزامية الكمامات في مدارس المرحلة الابتدائية في كافة أنحاء البلاد اعتبارا من الاثنين المقبل، في قرار يرمي للحد من تفشي فيروس كورونا.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت الوزارة، في بيان لها، إنه "اعتبارا من الإثنين المقبل ستنتقل كل مقاطعات البلاد إلى المستوى الثاني من البروتوكول الصحي".

 

وأضافت أن هذا الإجراء سيشمل "عودة التزام الكمامات من قبل كل تلامذة المرحلة الابتدائية في سائر أنحاء البلاد، بعدما كان هذا الإجراء محصورا حتى اليوم بالمقاطعات التي تسجل مستويات مرتفعة من العدوى بالفيروس".

 

وعلى صعيد آخر، سجلت فرنسا 8559 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، كما سجلت البلاد 11 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم 
 

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 7 ملايين و319 ألفًا و526 إصابة، والوفيات إلى 118 ألفًا و866 حالة.


وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 99 مليونًا و700 ألف و380 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.


يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

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وائل لطفي

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