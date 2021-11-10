إيطاليا تحظر تظاهر مناهضى الشهادة الصحية وسط المدن

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية عن ضوابط جديدة لتظاهر مناهضي الشهادة الصحية واللقاحات المضادة لكورونا وحظر التظاهر وسط المدن، وإلزام المحتجين بارتداء الكمامات خلال تجمعاتهم.

ودأبت حركات مناهضة للقاحات والشهادة الصحية الخضراء على التظاهر كل يوم سبت في مسيرات "تشل الحركة في العديد من المدن، مما تتسبب في إزعاج للمواطنين والتجار، فضلا عن خلق تجمعات لأشخاص غير مطعمين"، بحسب السلطات الأمنية الإيطالية.

وفي هذا الصدد، شدد وكيل وزارة الداخلية، كارلو سيبيليا على أنه "ينبغي الحفاظ على تدابير الوقاية المعمول بها ويجب تشجيع الناس على تلقي التطعيم"، مشيرا إلى أنه "لا يمكننا المخاطرة بمواجهة حالات طوارئ جديدة، كما تعاني دول بالاتحاد الأوروبي، فالصحة العامة واقتصاد البلاد على المحك".

وحسب اتحاد التجاريين الايطاليين، فإن المسيرات المناهضة للشهادة الصحية الخضراء تتسبب في خسارة 30% من حجم أعمال التجار في الاحياء التاريخية بوسط المدن.

وعلى صعيد آخر ، سجلت إيطاليا 4547 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.



كما سجلت البلاد 32 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين 812 ألفا و594 إصابة، والوفيات إلى 132 ألفا و423 حالة.



وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، أنه تم إعطاء 91 مليونا و20 ألفا و663 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل و المكسيك و الهند و المملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.