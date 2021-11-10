الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زواج الناشطة ملالا يوسف أصغر فائزة بجائزة نوبل

ملالا يوسف
ملالا يوسف

أعلنت الحائزة على جائزة نوبل للسلام والناشطة في مجال تعليم الفتيات الباكستانية ملالا يوسف، الثلاثاء، أنها تزوجت خلال حفل عائلي صغير في بريطانيا.

 

وقالت الناشطة الباكستانية إنها وزوجها الجديد آسر مالك احتفلا سويا في المنزل مع العائلة بعد حفل زفاف صغير في برمنجهام اليوم، وذلك بحسب صحيفة "إندبنت" البريطانية.

ودعت الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي، في أغسطس الماضي، جميع الدول إلى فتح حدودها أمام اللاجئين الأفغان وسط عودة حركة طالبان للسيطرة مجددا على أفغانستان.

 

من هي ملالا يوسف

وسبق أن تعرضت ملالا (24 عاما)، أصغر فائزة بجائزة نوبل لاطلاق نار من حركة طالبان في عام 2012 بعد أن أثارت غضبها بحملتها من أجل تعليم الفتيات، قالت إنها تقف إلى جانب النساء اللواتي سُلب التعليم منهن مرة أخرى.

 

وتعد ملالا يوسف ناشِطَة باكستانية في مَجال تعليم الإناث، وأصغر حاصلة على جائزة نوبل على الإطلاق واِشتَهَرت بِدِفاعِها عن حقوق الإنسان وخاصَّةً التَّعلِيم وحقوق المرأة في منطقة وادي سوات ضِمنَ مُقاطعة خيبر بختونخوا شمال غربِ باكستان، حيثُ كانت تُعاني منطقتها من محاولة حظِّر حركة طالبان باكستان الفتيات من الذَّهاب للمدارس.

 

وعقب نجات ملالا من محاولة الاغتيال كررت حركة طالبان باكستان تهديدها بقتل ملالا ووالِدها ضياء الدين. وأثارت مُحاولة الاِغْتِيال موجة من الدعم الوطني والدَوليّ لملالا.

 

في الأَعوام (2013، 2014، 2015) تَمّ اختِيار ملالا في قائِمَة تايم 100 لأَكثَر الأشخاص تأثِيراً في العالم. حَصَلت على جائزة الشباب الوطنية للسلام في باكستان، كما حازَت على جائزة سخاروف لحرية الفكر سنة 2013. وفي يوليو 2013 أَلقَّت كلِمةً في مَقَرِّ الأمم المتحدة بهَدَف وصول التَّعليم لجميع أنحاء العالم، وفي فبراير 2014 رُشِحَت لجائِزة الطِّفل العالمي بالسويد. 

 

 وفي عام 2014 حصلت على جائزة نوبل للسلام مع الناشِط الهندي كايلاش ساتيارثي لنِضالها ضِدَّ الظُّلمِ وانتِهاكِ حُقوق الأطفال والشباب ودفاعِها عن حق جميع الأطفال في التعليم وكان عُمّرها آنذاك 17 عاماً لتكون أصغر حاصِلة على جائزة نوبل في العالم. 

 

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وائل لطفي

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