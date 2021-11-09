الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شاب غرقًا فى مجرى مائى بالفيوم

جثة
جثة

لقى شاب من ذوي الاحتياجات يدعى محمد سلطان في العقد الثاني من العمر مصرعه غرقًا في مجرى مائي بقرية العامرية التابعة لمركز الفيوم في ظروف غامضة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من مرفق الإسعاف تفيد بمصرع شاب غرقًا بقرية العامرية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث المركز، وتبين من خلال المعاينة الأولية وفاة شاب يدعى محمد سلطان غرقًا وهو من أصحاب الهمم وتجري حاليًا التحريات اللازمة لمعرفة أسباب الوفاة وهل توجد شبهة جنائية من عدمه.

ونقلت سيارة مرفق الإسعاف المتوفي إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة استدعاء الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.

مصرع شاب غرقا بمجري مائي العامرية بالفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

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