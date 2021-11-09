الشهود فى قتل صاحب سلسلة مطاعم شهيرة: 12 مسلحًا اقتحموا مزرعته بسبب الإتاوة

حصلت "الدستور" على أقوال الشهود في اتهام 12 شخصًا للجنايات بقتل صاحب سلسلة مطاعم “الفقير” بطلق ناري داخل مزرعته بأكتوبر بسبب خلافات مالية سابقة.

جاء بأقوال "ر.س" 43 سنة، فلاح، بأنه وبيوم الواقعة، ولعمله سائق لدى المجني عليه، أبلغه عاملين بمزرعة الأخير بتعدي نفر آثمين عليهم، فتوجه إلى حيث المتعدين صحبة المجني عليه وآخر لاستجلاء حقيقة الأمر، فإذا بهم يطالبون المجني عليه بدفع إتاوة لقاء حراسة ملكه رغما عن إرادته، فامتنع، وعاد ورفيقاه صوب مزرعته، إلا أنهم فوجئوا بالمتهمين مقتحمين عليهم المزرعة.

وأبصر من بينهم كل من الأول والثاني والرابع والسابع والتاسع، وآخرين، حال إحرازهم الأسلحة نارية، وقد عكف بعض أولئك المتهمين على إطلاق وابل من الأعيرة النارية، واستهدفه أولهم بعيار أصاب رأسه، والبعض الآخر يشد من أزر الباقين؛ مستنصرين كثرتهم وعتادهم، فحدثت إصابته التي أودت بحياته.

كما جاء بأقوال "ا.م"، ۳۷ سنة - عامل - بأنه وبيوم الواقعة، ولعمله لدى المجني عليه، توجه رفقته والشاهد الأول إلى حيث يتواجد نفر آثمين تعدوا على العاملين بمزرعة المجني عليه استجلاء لأمر تعديهم، حيث دارت مشادة رفض فيها الأخير الانصياع لأمرهم بدفع إتاوة، ثم عاد ورفيقاه إلى مزرعته، وحال تواجده بأحد المخازن أداء لما كلفه به المجني عليه من عمل تناهى إلى سمعه دوى إطلاق أعيرة نارية، فخرج من موضعه، فإذا بالمجني عليه قتيلا والمتهمين الثامن والتاسع والعاشر، وآخرين يلوذون بالفرار.

كانت قد أحالت النيابة العامة بأكتوبر، 12 شخصًا للجنايات بتهمة قتل صاحب سلسلة مطاعم “الفقير” بطلق ناري داخل مزرعته بأكتوبر بسبب خلافات مالية سابقة.

كان قد نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط 5 متهمين، بقتل صاحب سلسلة مطاعم "كبابجي شهيرة"، في مدينة 6 أكتوبر.

البداية كانت بتلقي قسم ثان أكتوبر، بلاغا بوجود إطلاق أعيرة نارية بمزرعة أشجار موالح بطريق الواحات دائرة القسم، ووفاة مالكها 70 سنة "مالك مطعم" إثر إصابته بطلق نارِ.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى قيام 3 عاطلين أشقاء، والمتعاقدين على حراسة أحد المواقع تحت الإنشاء، بذات المنطقة بالتواصل مع المجني عليه لإجباره على الاتفاق معهم لحراسة أرضه، حيث توجه أحدهم لمزرعة المجني عليه وبرفقته 4 عاطلين آخرين مستقلين سيارة جيب بدون لوحات وطلبوا من المجني عليه حراسة مزرعته مقابل مبلغ مالي، إلا أنه رفض وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المجني عليه بإشهار طبنجة "مُرخصة" وأطلق منها عيارين ناريين فـي الهواء، فأطلق أحدهم تجاهه عيار نارِ من سلاح كان بحوزته أحدثت إصابته التي أودت بحياته، واستولوا على الطبنجة الخاصة به ولاذوا بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط 5 متهمين منهم وبحوزتهم 3 بنادق آلية– عدد من الطلقات من ذات العيار، واعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهم بقيامة بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليه من بندقية آلية ضبطت بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته، واستولوا على طبنجة المجني عليه ولاذوا بالهرب، وتم بإرشادهم ضبط الطبنجة الـمُستولى عليها والسيارة المستخدمة في الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة والعرض علي النيابة العامة.