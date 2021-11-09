الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

عبدالباسط حمودة: زمن المهرجانات انتهى.. وبعض الموسيقيين «قاعدين فى البيت»

عبدالباسط حمودة
عبدالباسط حمودة

أبدى المطرب عبدالباسط حمودة، إعجابه بأغنية «ضيعنا»، موضحًا أن عمر كمال تحدث معه وطلب مقابلته لكي يعرف رأيه في التعاون. 

وأوضح «حمودة» لـ«الدستور»، أن عمر كمال يعتبر نجله الصغير، وهو يقف بجانبه لأنه «محترم»، ومتميز في عمله بعيدًا عن المهرجانات التي انتهت بشكل نهائي ولن تعود مرة أخرى، حسب قوله.

ووجه الشكر لنقيب المهن الموسيقية هاني شاكر على قرار منع الغناء بـ«فلاشة»، والاستعانة بموسيقيين: «لا يصح أن يذهب المطرب للغناء بفلاشة في الوقت الذي يتواجد فيه العديد من الموسيقيين في منازلهم». 

وفي ذات السياق، أكد «حمودة»، أن الأجيال الجديدة تغني أغانيه، وتقدم أعماله في بداية مشوارهم، مشيرًا إلى أنه يسعى للحفاظ على مكانته، إذ بناها مع جمهوره منذ زمن سنوات. 

أغنية «ضيعنا»

ومن المقرر أن يطرح عمرو كمال أغنية «ضيعنا» بمشاركة نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة، على طريقة «الكليب»، وهي من كلمات عمرو قطب، وتوزيع إسلام شيبسي، ومدير تصوير أحمد حسين، وإخراج كامبا.

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