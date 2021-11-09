الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ندوة توعوية عن سرطان الثدي في أولى فعاليات الأسبوع البيئي بآداب المنوفية

آداب المنوفية
آداب المنوفية

انطلقت فعاليات الأسبوع البيئي بكلية الآداب جامعة المنوفية تحت شعار مجتمع صحي ووطن آمن بندوة توعوية عن سرطان الثدي وذلك بالتعاون مع كلية التمريض بالجامعة وذلك تحت رعاية الدكتور عادل السيد مبارك رئيس الجامعة والدكتور عبد الرحمن الباجوري مستشار رئيس الجامعة لشئون قطاع البيئة والدكتور أسامة مدني عميد الكلية والدكتور حسن خطاب  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور حسن خطاب ان الاسبوع الثقافي البيئي يضم عدد من الندوات التوعوية والارشادية المتنوعة الي جانب عده مسابقات وورش عمل وقوافل ميدانية ومعارض فنية بالإضافة إلى تشجير وتزيين الحدائق حيث تتميز بأن جميع العاملين بالكلية والطلاب هم من سوف يقوموا بتنفيذها حتى يكونوا مثالًا يحتذى به على مستوى كليات الجامعة.

المنوفية سرطان شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة تنمية عميد كلية مستشار

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