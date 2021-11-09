الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يلتقي أسقف إيبارشية روما وتورينو

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استقبل اليوم الثلاثاء، الأنبا برنابا أسقف إيبارشية روما وتورينو بإيطاليا، الذي وصل مصر مؤخرًا في زيارة للكنيسة الأم. 

وأضاف القمص موسى إبراهيم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه عرض نيافته على قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،  خلال اللقاء، عددًا من الأمور الرعوية الخاصة بالإيبارشية.

وعلى جانب آخر، وصل قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني إلى العاصمة الروسية موسكو تلبية لدعوة الدكتور يوسف اليوسف، حيث ستكون له سلسلة لقاءات مهمة مع شخصيات بارزة.

كان في استقبال البابا تواضروس في مطار موسكو الدولي سعادة سفير سورية في موسكو الأستاذ رياض حداد، والدكتور يوسف اليوسف والدكتور سعيد اليوسف.

ورافق البابا تواضروس، المطران مار يوسف بالي، السكرتير البطريركي ومدير دائرة الإعلام، والدكتور مهران الحوش.

الأنبا برنابا الانبا برنابا اسقف روما الأنبا برنابا أسقف إيبارشية روما وتورينو بإيطاليا

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

الأكثر قراءة

السجن المؤبد للطبيب المتهم بهتك عرض 6 فتيات وبراءة زوجته

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

نشر فى الجريدة الرسمية.. هيئة الدواء تدرج دواء جديدًا بجدول المخدرات

شبورة صباحًا ومعتدل نهارًا.. تفاصيل طقس الأربعاء

اصطدام قطار ركاب بـ«لودر» في مطروح

انفصلا بعد عامين والسبب نجوميتها و«أصله».. قصة زواج أحمد خليل وسهير البابلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

وانت مالك؟!

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

حسين دعسة

نهاية شرق المتوسط.. أم نهاية جائحة كورونا

د.أحمد الخميسى

تجديد الخطاب الأدبى

ماجد حبته

يوم هادئ فى بغداد!

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

"Blue Wolf".. تقنية الجيش الإسرائيلى الجديدة للتعرف على وجوه الفلسطينيين

غارة جوية إسرائيلية على سوريا أمس .. ماذا استهدفت؟

وفد من 95 شخصاً: الرئيس الكولومبي يصل إلى إسرائيل.. ما جدول أعماله؟