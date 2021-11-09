البابا تواضروس يلتقي أسقف إيبارشية روما وتورينو

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استقبل اليوم الثلاثاء، الأنبا برنابا أسقف إيبارشية روما وتورينو بإيطاليا، الذي وصل مصر مؤخرًا في زيارة للكنيسة الأم.

وأضاف القمص موسى إبراهيم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه عرض نيافته على قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال اللقاء، عددًا من الأمور الرعوية الخاصة بالإيبارشية.

وعلى جانب آخر، وصل قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني إلى العاصمة الروسية موسكو تلبية لدعوة الدكتور يوسف اليوسف، حيث ستكون له سلسلة لقاءات مهمة مع شخصيات بارزة.

كان في استقبال البابا تواضروس في مطار موسكو الدولي سعادة سفير سورية في موسكو الأستاذ رياض حداد، والدكتور يوسف اليوسف والدكتور سعيد اليوسف.

ورافق البابا تواضروس، المطران مار يوسف بالي، السكرتير البطريركي ومدير دائرة الإعلام، والدكتور مهران الحوش.