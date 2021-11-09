النيابة تأمر بتشريح جثة شاب عثر عليها في 6 أكتوبر

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الثلاثاء، تشريح جثة شاب عثر علي جثته بمدينة 6 أكتوبر، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

- نتائج التحريات الأولية

وتبين من التحريات الأولية تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر.

و انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتم العثور على جثة شاب لا توجد بها أي إصابات ظاهرية، وتوصلت التحريات الأولية إلى أن الشاب لقي مصرعه نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

- الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها:

- في حالة العثور على جثة مجهولة بيتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن.

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هوايتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات بيتم فحص بلاغات التغيب.

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة ، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.