«الزراعة» تطلق دورتين لتشخيص الحالة التناسلية والسونار للماشية

قال الدكتور محمد حجازي، القائم بأعمال مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المعهد سيقوم بتنظيم دورتين لتدريب الأطباء البيطريين العاملين في الحقل الأولى عن (تشخيص الحمل عن طريق الجس المستقيمي ومشاكل قلة الخصوبة في الماشية)، في الفترة 14 حتى 18 نوفمبر الجاري، والثانية دورة عن (السونار التناسلي لحيوانات المزرعة) في الفترة من 21-24 نوفمبر، ضمن أنشطة مركز التدريب والتعليم بالمعهد والحاصل على "ISO21001:20:2018".

وأضاف حجازي، أنه يأتي ذلك من أجل رفع كفاءة الأطباء البيطريين بالعمل الحقلي وإطلاعهم على التقنيات الحديثة وأيضا تدريب الطلاب حديثي التخرج لتيسير إيجاد فرص عمل لهم في هذا المجال، حيث تقوم نخبة من علماء المعهد بالتدريب العملي على تشخيص الحالة التناسلية بالجس المستقيمي وتشخيص الحمل في المراحل المبكرة والمتأخرة وكذلك شرح الأسباب غير المرضية لقلة الخصوبة فى الماشية.

وأكد حجازي، أنه يقوم المتدرب خلال دورة السونار بمعرفة القواعد الأساسية لاستخدام الموجات فوق الصوتية فى التشخيص البيطري والأخطاء الشائعة للتشخيص بالسونار والتدريب على الفحص التناسلي غير العشار باستخدام السونار، وتشخيص الحمل والنفوق المبكر للأجنة باستخدام السونار، و كذلك استخدام السونار في تشخيص مشاكل الرحم.

وأوضح، أنه تقام الدورات بمزرعة المعهد وهناك طلبا متزايدا على مثل هذه الدورات، حيث أنها تمثل الأساسيات المطلوبة في الحقل لإخراج طبيب بيطري متميز في مجاله.

ويرجع يتاريخ إنشاء معهد بحوث التناسليات الحيوانية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لعام 1968 عندما أنشئ أول مركز لفحص طلائق التلقيح الطبيعي والاصطناعي، بالإضافة إلى فحص العينات المرسلة من جميع مناطق مصر للتشخيص ضد الأمراض التناسلية.