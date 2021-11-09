الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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حوادث

بعد قليل.. «جنايات القاهرة» تستكمل محاكمة المتهمين في واقعة «فتاة الساحل»

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين باستدراج فتاة عن طريق التحايل وخطفها، واغتصابها في الساحل الشمالي بمحافظة الإسكندرية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" فتاة الساحل".

وذكرت النيابة العامة  في تحقيقاتها، أن المتهمين الثلاثة في عام 2015 اغتصبوا أنثى في قرية سياحية بالساحل الشمالي، مضيفة أنه ثبت من مشاهدة تسجيل مرئي (فيديو) لجانب من الواقعة ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيًّا على المجني عليها.

وقالت المجني عليها، إنها توجهت بدعوة من صديقها المتهم الأول "ش.ك" في عام 2015 لقضاء عدة أيام معه بقرية شهيرة بالساحل الشمالي، حيث التقته برفقة كل من شقيقه عمرو، والمتهم الثاني “ي.ق” وآخرين لا تعلمهم، وظلت بالوحدة يومين قدم إليها في ليلة اليوم الثاني أحد المذكورين مشروبًا كحوليًا رفضت شربه لرؤيته وقد دس مادة غريبة به، ثم شربت لاحقًا مشروبات كحولية أعدت بعضها، وانتابها على إثر شرابها شعور بالنعاس فآوت إلى غرفتها منفردة، ثم واكب ذلك شعورها بمواقعتها جنسيًّا دون رضاها أو قدرتها على المقاومة والاستغاثة.

وأضافت المجني عليها، أن صديقتها أكدت لها تعرضها للاعتداء من قبل المتهمين لاعتيادهم مواقعة الفتيات کرهًا عنهم بعد تخديرهن وتصويرهن في أوضاع جنسية.

واستندت النيابة في أمر الإحالة إلى شهادة المجني عليها و6 آخرين، بالإضافة لتقرير فحص التسجيل الصادر من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، والذي أثبت تطابقَ القياسات البيومترية للمجنى عليها ولمتهمٍ محبوس مع قياساتهما في صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة.

وأوضحت أن التسجيل مرفق  بالبلاغ المقدم "للنيابة العامة" في واقعة التعدي على فتاة "بفندق فيرمونت نايل سيتي"، فأجرت تحقيقاتها في الواقعتين.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة 3 متهمين، لاتهامهم بخطف أنثى ومواقعتها بغير رضاها، في قرية سياحية بمنطقة  الساحل الشمالي بمحافظة الإسكندرية خلال عام 2015، بعدما أقامت الدليل على المتهمين الثلاثة وهم: "ش.ك"، و"ي.ق"، و"أ.ز"، من خلال شهادة المجني عليها و6 شهود آخرين.

محكمة جنايات القاهرة محافظة الاسكندرية وزارة الداخلية محاكمة المتهمين قرية سياحية مشروبات كحولية

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