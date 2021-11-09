«مياه بني سويف» تدشن مبادرة «وفرها ورشدها» بقرى حياة كريمة

أعلنت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، تدشين مبادرة (وفرها ورشدها )، بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تهدف إلى تعليم السلوكيات الصحيحة للتعامل مع المياه وطرق الترشيد، وكيفية التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى وكيفية المحافظة على المرافق العامة باعتبارها من المشروعات القومية التى يجب الحفاظ عليها، وذلك بالتعاون مع الأزهر الشريف والتربية والتعليم والأوقاف والكنيسة الأرثوذكسية والشباب والرياضة.

وأكدت رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في تصريحات صحفية أنه تم إطلاق المبادرة بمعهد ببا الإعدادى الثانوى بنين وبنات، وفي بداية المبادرة تم سرد أهمية الترشيد على الطلاب من المنظور الإسلامي وأن العبادة لا تقتصر على الشعائر الدينية وإنما تشمل المحافظة على البيئة ورعاية ما فيها وصيانتها تعد من أشكال العبادة .

و تابعت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية التعريف بحصة مصر من مياه النيل وكيفية تغيير السلوكيات الخاطئة واستعراض خدمات الشركة، وطرق التواصل مع المواطنين، وكيفية توصيل المواطن لشكواه وحلها في أسرع وقت ممكن من خلال الخط الساخن للشركة 125، وكيفية استخدام تطبيق برنامج قراءتي لتسجيل القراءات إلكترونياً لتلافي حدوث أي مشاكل أو معوقات واختتمت الندوة بتوزيع هدايا على الطلاب تحث على الترشيد.