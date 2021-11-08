ضبط 4 موظفين بمعمل تحاليل شهير يزورون نتائج تحاليل كورونا للمسافرين
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على ٤ موظفين بمعمل تحاليل شهير لقيامهم بتزوير نتائج تحاليل كورونا للمسافرين خارج البلاد.
وردت معلومات لمباحث المصنفات بالجيزة بقيام معمل تحاليل شهير بمنطقة حدائق الأهرام بتزوير نتائج تحاليل كورونا، وعلى الفور انتقلت قوات المباحث وبالفحص تبين صحة البلاغ.
وبعمل التحريات تبين أن موظفين داخل المعمل يزورون تحاليل كورونا للمسافرين خارج مصر مقابل مبلغ مادي.
وتمكنت القوات من ضبط ٤ متهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.