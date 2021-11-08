الإثنين 08 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أبرزها اللون والحجم.. نصائح لاختيار الستائر الملائمة لمنزلك (صور)

المنازل
المنازل

يعد تركيب ستائر النوافذ والشرفات من أسرع الطرق وأسهلها وأقلها تكلفة لتحويل المساحة بشكل جذري، فلا توفر الستائر الخصوصية فحسب، بل يمكنها توفير مجموعة من الألوان وإضافة المزيد من التجديد إلى الغرفة بفضل الأقمشة الغنية أو جيدة التهوية والتصميم الجميل الذي تم اختياره جيدًا.

نستعرض في التقرير التالي كل ما تحتاجه لمعرفة حول كيفية اختيار الستائر المناسبة وكيفية اختيار لون الستائر واختيار الحجم المناسب وكيفية مطابقة الستائر والسجاد وفقا لموقع elle ecore.

غرفة الطعام مزينة بديكور حديث لغرفة الطعام على أرضيات من خشب الإسبريسو وستائر بيضاء ورمادية تغطي النوافذ.

هل  تحتاج ستائرك لتتناسب مع البساط أو الأريكة

"هل يجب أن تتطابق الستائر والسجاد؟" ربما يكون هذا أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا من الأشخاص عند اختيارهم لنوعية الستائر الخاصة بهم.

لا داعي للقلق بشأن مطابقة ستائرك تمامًا للجدران أو الأريكة أو السجاد، لأنه في الواقع يمكن أن يضيف استخدام لون مختلف المزيد من التنسيق إلى الغرفة. 

ومع ذلك من الجيد اختيار الستائر التي تتناسب مع ألوان الأشياء الأخرى في الغرفة كثل الستائر الصفراء التي تتناسب مع الوسائد الصفراء أو الأعمال الفنية.

غرفة معيشة بها أرائك بيضاء على سجادة تان محركة بستائر صفراء ووسائد.

كيفية اختيار اللون المناسب للستائر

إذا لم تكن بحاجة لمطابقة ستائرك مع الأريكة أو الجدران، فما اللون الذي يجب أن تختاره؟ من الجيد طلاء الغرف بلون محايد لكي تلائم أي  لون ستائر تريده.

عند اختيار الستائر مع ألوان طلاء الجدران يجب عليك  أيضًا تجنب الألوان التي تتعارض بشدة مثل الأخضر والأحمر.

 

غرفة معيشة ذات طابع ساحلي مع كرسي معلق ولوح ركوب الأمواج وستائر حمراء مطبوعة بالأزهار على أرضيات خشبية فاخرة من الفينيل.

اختيار الحجم المناسب لطول الستارة

الآن بعد أن أصبح لديك بعض الأفكار حول كيفية اختيار لون الستارة المناسب حان الوقت للخطوة الثانية وهي تعلم كيفية اختيار الستائر ذات الحجم المناسب، وفي هذه الخطوة ستحتاج إلى شريط قياس، وهناك نوعان من الأبعاد تحتاج إلى قياسهما للستائر هما الطول والعرض.

غرفة نوم فاخرة بها ثريا ومدفأة وأريكة وكرسي جلدي وستائر ذهبية تغطي النوافذ الكبيرة.

للحصول على قياس الارتفاع الصحيح، قم بقياس المسافة من الأرضية إلى قضيب الستارة. ضع في اعتبارك أن المعدات المعلقة يمكن أن تلتهم بضع بوصات، لذا تحقق جيدًا من أبعادك قبل إجراء أي عمليات شراء.

بمجرد حصولك على الطول، ستحتاج إلى قياس العرض إذا كنت تريد مظهرًا مطويًا ومتدفقًا، فستحتاج لاختيار ستائر أكبر بثلاث مرات من القياس الفعلي، و إذا كنت تريد ستائر تبدو مشذبة ومركبة بشكل أنيق، فستحتاج فقط إلى حوالي بوصتين إضافيتين من العرض.

الستائر إختيار الستائر طول الستائر الملائم لغرفتك مطابقة الستائر مع السجاد هل تحتاج ستائرك لتتناسب مع البساط أو الأريكة

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وائل لطفي

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