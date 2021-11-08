أبرزها اللون والحجم.. نصائح لاختيار الستائر الملائمة لمنزلك (صور)

يعد تركيب ستائر النوافذ والشرفات من أسرع الطرق وأسهلها وأقلها تكلفة لتحويل المساحة بشكل جذري، فلا توفر الستائر الخصوصية فحسب، بل يمكنها توفير مجموعة من الألوان وإضافة المزيد من التجديد إلى الغرفة بفضل الأقمشة الغنية أو جيدة التهوية والتصميم الجميل الذي تم اختياره جيدًا.

نستعرض في التقرير التالي كل ما تحتاجه لمعرفة حول كيفية اختيار الستائر المناسبة وكيفية اختيار لون الستائر واختيار الحجم المناسب وكيفية مطابقة الستائر والسجاد وفقا لموقع elle ecore.

هل تحتاج ستائرك لتتناسب مع البساط أو الأريكة

"هل يجب أن تتطابق الستائر والسجاد؟" ربما يكون هذا أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا من الأشخاص عند اختيارهم لنوعية الستائر الخاصة بهم.

لا داعي للقلق بشأن مطابقة ستائرك تمامًا للجدران أو الأريكة أو السجاد، لأنه في الواقع يمكن أن يضيف استخدام لون مختلف المزيد من التنسيق إلى الغرفة.

ومع ذلك من الجيد اختيار الستائر التي تتناسب مع ألوان الأشياء الأخرى في الغرفة كثل الستائر الصفراء التي تتناسب مع الوسائد الصفراء أو الأعمال الفنية.

كيفية اختيار اللون المناسب للستائر

إذا لم تكن بحاجة لمطابقة ستائرك مع الأريكة أو الجدران، فما اللون الذي يجب أن تختاره؟ من الجيد طلاء الغرف بلون محايد لكي تلائم أي لون ستائر تريده.

عند اختيار الستائر مع ألوان طلاء الجدران يجب عليك أيضًا تجنب الألوان التي تتعارض بشدة مثل الأخضر والأحمر.

اختيار الحجم المناسب لطول الستارة

الآن بعد أن أصبح لديك بعض الأفكار حول كيفية اختيار لون الستارة المناسب حان الوقت للخطوة الثانية وهي تعلم كيفية اختيار الستائر ذات الحجم المناسب، وفي هذه الخطوة ستحتاج إلى شريط قياس، وهناك نوعان من الأبعاد تحتاج إلى قياسهما للستائر هما الطول والعرض.

للحصول على قياس الارتفاع الصحيح، قم بقياس المسافة من الأرضية إلى قضيب الستارة. ضع في اعتبارك أن المعدات المعلقة يمكن أن تلتهم بضع بوصات، لذا تحقق جيدًا من أبعادك قبل إجراء أي عمليات شراء.

بمجرد حصولك على الطول، ستحتاج إلى قياس العرض إذا كنت تريد مظهرًا مطويًا ومتدفقًا، فستحتاج لاختيار ستائر أكبر بثلاث مرات من القياس الفعلي، و إذا كنت تريد ستائر تبدو مشذبة ومركبة بشكل أنيق، فستحتاج فقط إلى حوالي بوصتين إضافيتين من العرض.