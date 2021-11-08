سيد الموسيقى وحافظة أثاث.. وظائف لم تعلم بها للعائلة المالكة البريطانية

توظف العائلة المالكة أكثر من 1000 شخص للمساعدة في الأشياء اليومية، ويومًا بعد يوم سيتم توظيف الكثير من الناس للتعامل مع أعمالهم، ونستعرض فيما يلي بعض الوظائف الملكية التي لم تكن موجودة من قبل وفقًا لموقع إنسايدر.

يقوم الآلاف من المعجبين المتحمسين وأعضاء وسائل الإعلام بالاتصال بقصر باكنجهام كل أسبوع، بإجمالي 7 آلاف مكالمة في اليوم.

وبالنظر إلى عدد هذه المكالمات يجب أن يكون الشخص المسؤول في الرد على المكالمات ماهرًا في تشغيل لوحة مفاتيح ولديه مهارة في حل النزاعات.

وبالنظر إلى المسؤوليات الضخمة التي تتحملها إدارة الحياة اليومية للنظام الملكي البريطاني، فإن هذا الرقم منطقي.

مع وجود عدد كبير من الغرف في كل قصر مزينة بأثاث فريد ، فلا عجب أن العائلة المالكة بحاجة إلى شخص ما للحفاظ على جماليات سلعهم المنزلية.

حافظة الأثاث هي وظيفة لشخص لديه شغف بترميم القطع التاريخية وتحديد الديكور العصري.

على الرغم من عدم وجود مسؤوليات محددة لهذا الدور، إلا أن سيد موسيقى الملكة يمكنه تأليف الموسيقى للمناسبات الملكية أو الحكومية.

وفقًا لبعض التقارير يبلغ راتب هذا الدور 15000 جنيه إسترليني.

مع تقدير صافي ثروات العائلة المالكة بمئات الملايين، من الضروري أن يكون لديهم موظف مدرب مكلف بإدارة الشؤون المالية للعائلة.

تم تعيين هذا الدور المهم حاليًا للسير مايكل ستيفنز، حارس المحفظة السرية الذي يعمل أمين خزانة الملكة وفي كل عام يُطلب منه نشر تقرير عن الأصول المالية للعائلة.

ويشاع أن صاحب هذه الوظيفة راتبه 180 ألف جنيه إسترليني سنويًا.

منذ الوجود الرسمي للعائلة المالكة في 1675 يتمثل دور الفلكي الملكي في نصح الملكة بشأن جميع الأمور الفلكية، والشخص المعين الحالي لهذا المنصب هو مارتن ريس ويتلقى عالم الفلك الملكي راتبًا سنويًا قدره 100 جنيه إسترليني.

ربما يكون هذا أحد الأدوار القليلة التي لا تحتاج فيها إلى خبرة، وينضم الشخص الذي ينظف الصحون لفريق تقديم الطعام المتمرس حيث يقومون بصيانة المطبخ والتنظيف والمساعدة في إعداد الطعام.