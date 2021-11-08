الإثنين 08 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

تشييع جثمان شاب طعنه عاطل داخل مقهى بالقليوبية

مقتل شاب
مقتل شاب

شيع المئات من أهالي قرية فرسيس جثمان الشاب إبراهيم خالد ابن قرية الباشا، والذي لقى مصرعه على يد عاطل داخل مقهى بقرية فرسيس دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، حيث شهد الجنازة انهيار أسرة المجني عليه بالمقابر خلال تشييع الجثمان لمثواه الأخير.

وأكد جيران المجني عليه "إبراهيم خالد"، أن المجني عليه أتم تعليمه حيث حصل علي تعليم متوسط، ثم أنهي خدمته العسكرية، وعقب خروجه التحق بالعمل بإحدى شركات القطاع الخاص، ثم تقدم لخطبة إحدى الفتيات وبالفعل تمت الخطوبة وقدم الشبكة لعروسته، لكن لم يمهله القدر ليتم فرحته فلقى مصرعه علي يد هذا العاطل.

وانتقل فريق من نيابة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، لمكان الحادث لإجراء المعاينة التصويرية لمكان الواقعة، وسؤال شهود العيان للحادث والتعرف على ملابسات وظروف الواقعة.

وكان قد لقى شاب مصرعه على يد آخر بعزبة الباشا التابعة لمركز بنها، إثر نشوب مشاجرة بينهما أثناء الجلوس بالمقهى ولعب "الدومينو" بقرية فرسيس دائرة المركز، حيث طعن المتهم المجنى عليه بمطواة، ما أسفر عن وفاته فى الحال، جرى ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها الجامعى وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بالطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان من رواد المقهى، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل المجنى عليه.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد حازم عفت مأمور مركز شرطة بنها، بورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعى بوصول "إبراهيم خ ف"، 23 سنة، مصاب بجرح طعنى أسفل الصدر نتج عنه وفاته فى الحال.

وتشكل فريق بحث قاده العميد محمد عنانى مدير إدارة البحث الجنائي، وانتقل المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث المركز، وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه، من قرية الباشا، وبين "شهاب ع أ"، 20 سنة، بسبب خلاف أثناء لعب الدومينو، بأحد مقاهى قرية فرسيس تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على الأول بمطواة.

وتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط المتهم والأداة المستخدمة فى الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وكشفت أقوال شهود العيان أن المجنى عليه والمتهم كانا يلعبان الدومينو بالمقهى وفجأة طعن المتهم المجنى عليه فى الصدر، ما أودى بحياته فى الحال.

محافظة القليوبية تشييع الطب الشرعي مستشفى بنها الجامعي نشوب مشاجرة لقى شاب مصرعه

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وائل لطفي

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