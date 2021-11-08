الإثنين 08 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

6 نصائح تضمن لكى بشرة نضرة؟

البشرة خلال الشتاء
البشرة خلال الشتاء

مع عودة الدراسة وطول ساعات التعرض للشمس إلى جانب الإرهاق، دائمًا ما تكون «البشرة» هى الأكثر تضررًا خاصة مع تزايد الضغوط وتناول الأطعمة غير الصحية.

وفى هذا الصدد قدمت خبيرة التجميل والعناية بالبشرة، عليا محمود، عدة نصائح تحافظ بها الفتيات على نضارة بشرتهن.

نصائح التعامل مع البشرة 

  • اجعلي المياه روتينا يوميا لك للحفاظ على رطوبة البشرة والحماية من الشيخوخة المبكرة والتجاعيد والخطوط العريضة
  • استخدام غسول للوجه مرتين يوميًا على الأقل، مع اختيار الغسول المناسب لنوع بشرتك وتجنب الأنواع التي تحتوي على مواد كيميائية وغير طبيعية.
  • ضرورة التخلص من إزاله الخلايا الميتة أو إفرازات المسامات الدهنية وتنظيف رواسب المكياج والغبار يوميًا.
  • وضع "تونر" طبيعي أو طبي بعد الغسول لقفل مسامات البشرة ثم وضع المرطب المناسب لها بشكل دائري.
  • ضرورة استخدام ماسك التقشير أسبوعيًا يتكون من العسل والشوفان وزيت الزيتون، لتجديد خلايا البشرة والحفاظ على إشراقها.
  • ضرورة الحصول على قسط كاف من النوم بين ٧ و ٨ ساعات للحفاظ على البشرة من الإجهاد.
خبيرة التجميل عليا محمود

وأشارت خبيرة التجميل فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن ترطيب البشرة من الأمور الهامة لطالبات الجامعة اللواتى يمضين ساعات طويلة على المقاعد الدراسية وبالتالي بشرتهن تتعرض للجفاف بسبب عوامل الطقس المختلفة خاصة في موسم الشتاء.

وأضافت أن فصل الشتاء والطقس البارد يساعد على فقدان الجلد لحيويته، لذا ينصح بوضع  كريم مرطب صباحًا ومساءً، غنى بحمض "الهيالورونيك" الذى يحتجز الرطوبة و المياه داخل الجلد و يمنع الجفاف.

وشددت خبيرة التجميل على ضرورة الحرص بوضع واقي شمس مناسب لنوع بشرتك وتجديده كل ساعتين للحفاظ على البشرة من آشعه الشمس التى تتسلل تأثيراتها للبشرة، من أجل تفادى التصبغات الجلدية والشيخوخة المبكرة والكلف والنمش.

 

فصل الشتاء العناية بالبشرة زيت الزيتون عودة الدراسة ترطيب البشرة الشيخوخة المبكرة عليا محمود

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