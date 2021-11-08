«مستقبل وطن» يطلق أكبر قافلة متنقلة للتطعيم بلقاح كورونا فى قنا

أطلق حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا اليوم الاثنين، أكبر قافلة متنقلة لإعطاء المواطنين لقاح فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة، وذلك تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام زعيم الأغلبية بمجلس النواب .

وقال الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بقنا هشام قدوس أن القافلة تأتي في إطار دعم جهود القيادة السياسية والحكومة في تلقيح المواطنين ضد الفيروس حرصا منها علي الصحة العامة والحد من انتشار الوباء، حيث تستهدف الحملة تلقيح نحو 250 ألف مواطن في الأسبوع الأول للقافلة علي مستوى المحافظة.

وأضاف "قدوس" أنه تم توحيد جهود نواب الحزب علي مستوي المحافظة وتوفير الدعم اللازم لإنجاح القافلة، مؤكدًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر الحزب بمدينة قنا لمتابعة أعمال السيارات المتنقلة بمختلف المراكز وتذليل أي عقبات قد تواجه فرق العمل.

ومن جانبه أوضح أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا عمرو طارق السباعي أن القافلة تضم 20 سيارة متنقلة موزعة علي 10 مراكز بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور راجي تواضروس وتم التنسيق أيضًا لزيادة عن المراكز الثابتة لتلقي اللقاحات وخاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وأضاف "السباعي" أن أمانة الحزب أعدت خريطة مكانية وزمنية للقافلة، حيث سيتم استهداف العديد من القرى ومنها قرية الحجيرات بمدينة قنا وقرية حمرادوم وأبوحزام بمركز نجع حمادي، وذلك تماشيًا مع جهود الدولة والحكومة لتحقيق التنمية الشاملة بتلك القرى.

وكان قد أعلن حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا عن إطلاق أكبر قافلة متنقلة لإعطاء المواطنين لقاح لفيروس كورونا المستجد لتكون الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية الاثنين المقبل بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة وذلك دعمًا لجهود القيادة السياسية والحكومة في تلقيح المواطنين ضد الفيروس حرصًا منها على الصحة العامة والحد من انتشار الوباء.