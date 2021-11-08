الدولار الأمريكي يستقر والنيوزيلندي يرتفع مع إعلان تخفيف قيود الإغلاق

استقر سعر الدولار على نطاق واسع اليوم الإثنين، وافتقرت أسواق العملات لقوة الدفع، إذ يوازن المستثمرون بين توقعات بتذبذب الأسعار وبين مدى تحمل البنوك المركزية للضغوط التضخمية.

وفي الأسبوع الماضي تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، برأيه بأن التضخم المرتفع حاليا من المتوقع أن يكون مؤقتًا.

وسجل مؤشر الدولار 94.229 دون تغير يذكر متماسكا دون أعلى مستوياته في 15 شهرا الذي سجله يوم الجمعة بعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أقوى من المتوقع.

ونزل الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.73992 دولار، وارتفع دولار نيوزيلندا 0.3 بالمئة إلى 0.71395 دولار بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن أن إجراءات الإغلاق من المرجح أن ترفع تدريجيا بحلول نهاية الشهر.

وارتفع اليورو قليلا بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1.1573 دولار.

وقال فيليب لين كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي لصحيفة إسبانية إن التضخم في منطقة اليورو سيتراجع العام المقبل ويظل منخفضا في الأجل المتوسط مكررا وجهة النظر البنك بأن التضخم سيكون مؤقتا.

واستقر سعر الجنيه الاسترليني عند 1.3486 دولار بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته في خمسة أسابيع الأسبوع الماضي عندما فاجأ بنك انجلترا المركزي الأسواق بعدم رفع أسعار الفائدة، واستقر الين أمام الدولار.

وبالنسبة للعملات الرقمية ارتفع سعر بتكوين 4.6 بالمئة إلى نحو 66228 دولار مقتربا من أعلى مستوياته على الإطلاق الذي سجله في الفترة الأخيرة، وارتفع سعر عملة إيثر إلى مستوى قياسي الليلة الماضية عند 4768.07 دولار.

واتجه الدولار صوب تسجيل مكاسب لثاني أسبوع على التوالي، مقابل عملات رئيسية، الجمعة، قبيل تقرير الوظائف الأمريكية المهم ، والذي قد يؤثر على توقيت رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

ويتجه الإسترليني نحو أسوأ أسبوع له منذ 11 عاما، بعدما فاجأ بنك إنجلترا الأسواق وأبقى على سعر الفائدة دون تغيير الخميس.