«الوزير»: خطة شاملة لتطوير منظومة النقل بتكلفة 1.7 تريليون جنيه

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا غير مسبوق بقطاع النقل؛ باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار الوزير إلى أنه في ضوء ذلك تُنفذ الوزارة حاليًا خطة شاملة بتكلفة 1,7 تريليون جنيه لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات بقطاعات الطرق والكباري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي، وكذا الموانئ البحرية والنقل النهري والموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات التحول الرقمي بكافة قطاعات النقل.

وأضاف وزير النقل، خلال فعاليات اليوم الثاني لمعرض ومؤتمر النقل الذكى واللوجستيات، أنه في مجال السكك الحديدية يتم التطوير من خلال 5 محاور رئيسية، الأول تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات، حيث سيكون بنهاية ديسمبر جميع العربات جديدة أو مجددة كما وعدنا أمام الرئيس

ونوه بأن المحور والثاني تطوير عناصر البنية الأساسية “السكة – المزلقانات – المحطات” والثالث تطوير نظم الإشارات لتحقيق المسيرالآمن للقطارات على الشبكة والرابع تطوير الورش لضمان جودة وسلامة التشغيل وآخرها وأهمها تطوير وتأهيل العنصر البشري باعتبارهالركيزة الأساسية في تطوير منظومة السكة الحديد، حيث إنه لا تراجع في تطوير وتأهيل وتدريب العاملين الحاليين بما يتواكب مع الخطة الشاملة للتطوير، وكذلك انتقاء العاملين الجدد ذوي القدرات العالية.

ودعا المؤسسات لإنشاء معاهد تعليمية تساهم في التأهيل والتدريب لإظهار كوادر جديدة، كما سيتم خلال المعرض، وذلك لتكون سكك حديد مصر متطورة وآمنة وعصرية ومنضبطة الأمر الذي يساهم في زيادةطاقة النقل مستقبلًا إلى 4 ملايين راكب يوميًا.



