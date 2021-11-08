قافلة علاجية مجانية بقرية جريس بأشمون والكشف على 2208 مريضًا

قام اليوم الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، يرافقه الدكتورة الشيماء شفيق منسق القوافل العلاجية بالمنوفية، مدير إدارة أشمون الطبية، ونائب مدير الإدارة بالمرور على القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية جريس التابعة لمدينة أشمون، والتي استمرت لمدة يومين، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، وخاصة في المناطق النائية وذلك في إطار مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، واستمرارًا لمسيرة القوافل الطبية والعطاء لتقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين.

وتابع وكيل وزارة الصحة توقيع الكشف الطبي على المرضى بالقافلة، وذلك في التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل “الباطنة، الجراحة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، الجلدية، تنظيم الأسرة، الرمد”، وإجراء الفحوصات المعملية والكشف عن أمراض السكر والضغط، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجانًا، بالإضافة إلى تطعيم عدد من المواطنين بلقاح كورونا وقياس العلامات الحيوية لهم بعد التطعيم حفاظًا على سلامتهم، كما قام سيادته بالتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى أثناء العمل.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، ووجه بتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما قام بمتابعة جلسات التوعية الصحية والتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم بانتشار الأمراض الفيروسية، وأهمية الكشف المبكر لأورام الثدي، والمشاركة في المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، والمتابعة الصحية أثناء فترة الحمل وما بعد الولادة، وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمنسق القوافل العلاجية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المواطنين بنطاق المحافظة .

وفي سياق متصل أوضحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية بأنه تم توقيع الكشف الطبي على 2208 مريض خلال اليومين، وإجراء عدد 173 تحليل مختلف للمرضى، وإجراء 25 حالة أشعة، والكشف على 18 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر، بالإضافة إلى تحويل 28 حالة للمستشفيات التابعة للمديرية لإجراء عمليات جراحية، كما أقيم على هامش القافلة ندوات تثقيفية وتوعوية للمواطنين المترددين على القافلة الطبية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية .