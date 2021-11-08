الإثنين 08 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الكرازة

«معًا من أجل تنمية مصر» يوقع بروتوكول تعاون مع «القوى العاملة» بالإسكندرية

الكنيسة الاسقفية
الكنيسة الاسقفية

وقع مشروع معًا من أجل تنمية مصر الذى ترعاه الكنيسة الأسقفية، بروتوكول تعاون مع مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، وذلك فى مجال التدريب على الاستزراع السمكي.

 وقع البروتوكول المستشار ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة والقس ديفيد رزق الله عزيز عميد الكنيسة الأسقفية بالإسكندرية وذلك بمقر المديرية، و أعربا عن مدى سعادتهما بالتعاون الذى يعود بالخير على شباب مدينة الإسكندرية فى إطار مشاركة المجتمع المدنى مع الحكومة.

و توجه الوفد الموقع للبروتوكول لزيارة مقر التدريب المهنى بمؤسسة الفرح بمنطقة محرم بك لافتتاح معمل الاستزراع السمكى المقدم من مشروع معًا من أجل تنمية مصر، حيث تعرف الوفد على الأنشطة المتاحة بمركز التدريب واستمع إلى آراء المتدربين، حيث أشاد القس ديفيد بجهود وزارة القوى العاملة فى مساعدة الشباب ورفع كفائتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

- نشر ثقافة العمل الحر  لدعم الشباب 

جاء توقيع البروتوكول فى إطار حرص الوزارة على التعاون مع المؤسسات الأهلية ودورها في خدمة المجتمع ونشر ثقافة العمل الحر لدعم الشباب من أجل النهوض بالدولة المصرية، وتنفيذًا لتوجيهات محمد سعفان وزير القوى العاملة بالاهتمام بتدريب الشباب وأهمية التدريب الحرفى  وإمكاناته في المساهمة فى عمل مشروعات صغيرة إذ تساهم في الحد من مشكلة البطالة ومواكبة متطلبات سوق العمل.

حضر توقيع البروتوكول ايفيت عبد المسيح مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب ونورا محمد سعيد مدير مركز محرم بك ومايكل عزيز مدير مشروع معًا من أجل مصر بالإسكندرية ومايكل يوحنا المدير التنفيذى لمؤسسة الفرح للتنمية.

يقام المشروع تحت رعاية إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي ومؤسسة مصر الخير.

يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا فى تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية ، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى ذات الاتجاه الذى ترتبط به مبادرتهم

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