«سوفت بنك» تتكبد خسائر فصيلة بعد انخفاض تقييم صندوق رؤية

أعلنت مجموعة سوفت بنك اليابانية، اليوم الإثنين، تكبدها خسائر فصلية بسبب خسارة صندوقها رؤية عشرة مليارات دولار، نتيجة تراجع تقييمه وحملة تنظيمية صينية على شركات التكنولوجيا.

وفي حين يصف ماسايوشي سون الرئيس التنفيذي لسوفت بنك المجموعة، بأنها إوزة تبيض بيضا من ذهب، مشيرًا إلى أن حصصها في شركات ناشئة تدخل السوق، تراجعت عمليات الطرح العام الأولي وهبطت أسهم العديد من هذه الشركات خلال هذا الربع من العام.

وسجلت المجموعة خسائر صافية بلغت 397 مليار ين (3.5 مليار دولار)، بالمقارنة مع أرباح قدرها 628 مليار ين قبل عام.

وبلغ إجمالي الخسائر الاستثمارية لصندوق رؤية 1.167 تريليون ين.

وأغلق سهم سوفت بنك، الذي فقد نحو ربع قيمته هذا العام، على انخفاض 0.77 بالمئة عند 6161 ينًا قبيل إعلان النتائج اليوم الإثنين.

وأغلقت الأسهم اليابانية منخفضة اليوم، مع تراجع أسهم قطاع الإنشاءات؛ بسبب نتائج ضعيفة لبعض الشركات، في حين خسرت أسهم شركات الأدوية مكاسبها، بعد أن أثبت عقار شركة فايزر لعلاج "كوفيد-19" فاعلية واعدة خلال تجارب.

وهبط المؤشر نيكي الياباني 0.35 بالمئة إلى 29507.05 نقطة متراجعا عن أعلى مستوياته خلال شهر المسجل يوم الخميس، على الرغم من إغلاق الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 0.30 بالمئة إلى 2035.22 نقطة.

ونزل سهم أوباياشي كورب للإنشاءات 9.2 بالمئة بعد أن تراجعت نتائجها متأثرة جزئيا بارتفاع التكاليف في حين تراجع سهم شركة شيميزو كورب المنافسة 7.7 بالمئة بعد نتائج مخيبة للآمال.

وخسرت شيونوجي للأدوية 5.7 بالمئة وتشوجاي 3.7 بالمئة بعد أن أعلنت فايزر المنافسة إن عقارها التجريبي قلل بنسبة 89 بالمئة فرص دخول المستشفيات والوفاة لمرضى كوفيد-19.

وارتفعت أسهم شركات الطيران ومشغلي القطارات بعد أنباء فايزر التي دعمت آمال الانتعاش الاقتصادي في الداخل.