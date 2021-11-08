الإثنين 08 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصومال يبحث مع الأمم المتحدة أهمية رفع حظر السلاح المفروض على بلاده

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، محمد عبدالرزاق محمود، مع مساعده الأمين العام للأمم المتحدة لشئون إفريقيا وبناء السلام مارثا أما أكيا بوبي، اليوم الإثنين، أهمية رفع حظر السلاح المفروض على الصومال منذ عام 1992، بالإضافة إلى التطورات السياسية والعملية الانتخابية والعمليات الأمنية والعسكرية لضمان الأمن والاستقرار.

جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية، خلال استقبال الوزير الصومالي، لمساعدة الأمين العام للأمم المتحدة في العاصمة مقديشيو.

وركّز الاجتماع على آخر التطورات في البلاد، وجهود الحكومة الفيدرالية لإيجاد حل سياسي للنزاعات الداخلية، وتعزيز تعاون الأمم المتحدة في مجالات السياسة والخدمات الأساسية، لتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية.

مقديشيو الامم المتحدة خارجية الصومال الصومال حظر السلاح

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