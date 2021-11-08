الإثنين 08 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

منها قبول الهدايا وطلب الزواج.. أبرز القواعد التي تتبعها العائلة الملكية البريطانية

العائلة المالكة
العائلة المالكة

 تحرص العائلة البريطانية المالكة  على اتباع طقوس وعادات وقواعد ملكية، في التعامل سواء بشكل عام في الحفلات او السفر أو التعامل مع عامة الشعب ، من ملبس وطرق التحدث، ولا يجب علي أحد عدم اتباع القواعد،  ووفقا لموقع “hello magazine ” نرصد في السطور التالية أبرز وأهم  هذه القواعد الملكية .

 - سياسات صارمة لقبول الهدايا

عادة ما يتم رفض الهدايا التي تقدمها الشركات في المملكة المتحدة ، ما لم يتم "تقديمها كتذكار لزيارة رسمية لمقر الشركة ، للاحتفال بزواج ملكي أو مناسبة شخصية خاصة أخرى.

و يمكن لأفراد العائلة المالكة قبول الهدايا من الهيئات العامة، مثل كقوات مسلحة أو جمعيات خيرية، لا سيما تلك التي تربطهم بها علاقة راسخة وعندما يتعلق الأمر بأفراد الجمهور، يمكنهم قبول هدايا أصغر من الأفراد مثل الزهور، والطعام ، وكميات "معقولة" من المواد الاستهلاكية ، والكتب غير المثيرة للجدل ، لكن لا يمكن لأفراد العائلة المالكة قبول أي شيء يزيد قيمته عن 150 جنيهًا إسترلينيًا.

 

14 قاعدة تتبعها العائلة المالكة

- عروض الزواج

يحتاج كبار أفراد العائلة المالكة إلى إذن من الملكة للزواج كما هو موضح في قانون الزواج الملكي 1772 ، فإن أي عروس أو عريس محتمل لكبار أفراد العائلة المالكة يتطلب ختما رسميا للموافقة من الملك أو الملكة، و قبل أن يقترح هاري على ميغان في عام 2017 ، تحدث إلى جدته، يلي ذلك إعلان عن المشاركة ، وقد يختار بعض كبار أفراد العائلة المالكة عقد مؤتمر صحفي رسمي ، تمامًا مثل ذلك الذي عقده ويليام وكيت في عام 2010.

 

14 قاعدة تتبعها العائلة المالكة

- كيف تجلس مثل الملك

على الرغم من أنها ليست قاعدة من الناحية الفنية ، إلا أنه من المستهجن عمومًا أن تجلس أفراد العائلة المالكة مع وضع ساقيها على ركبتيها، و يجب الحفاظ على الساقين والركبتين معًا ، مما يعني أن العبور عند الكاحل جيد.

14 قاعدة تتبعها العائلة المالكة

- كيف تمسك فنجان الشاي

تتمثل الآداب الصحيحة في إمساك الجزء العلوي من مقبض الكوب بإصبع الإبهام والسبابة والرشفة فقط من نفس المكان لتجنب بقع أحمر الشفاه المتعددة.

14 قاعدة تتبعها العائلة المالكة

- وصول المناسبات بالترتيب

تصل العائلة المالكة عادةً إلى المناسبات الرسمية، مثل قداس عيد الفصح وحفلات الزفاف ، بترتيب الرتبة، حيث يصل الأقدم في النهاية هذا يعني أن الملكة ستكون عادة آخر من يصل ، مع أمير ويلز ودوقة كورنوال قبلها ، وقبلهما دوق ودوقة كامبريدج وما إلى ذلك. 

14 قاعدة تتبعها العائلة المالكة

- لا صور شخصية

يرفض أفراد العائلة المالكة الصور بأدب، لأنهم غالبًا ما يركزون على المشاركة عندما يكونون في الأماكن العامة، وفي قدرتهم على العمل.

 

14 قاعدة تتبعها العائلة المالكة

- لا توقيعات

في بعض الأحيان ، سنرى أفراد العائلة المالكة يوقعون أسمائهم في دفتر الزوار أو في ملاحظات خاصة، مثل الرسائل المرفقة بأكاليل الزهور لكنك لن تراهم يوقعون على التوقيعات للمعجبين أثناء التجوال لا تزال هناك قاعدة طويلة الأمد لجميع أفراد العائلة المالكة ، بسبب خطر تزوير التوقيع .

14 قاعدة تتبعها العائلة المالكة

- احزم زيًا أسود بالكامل عند السفر إلى الخارج

يفرض البروتوكول الملكي، أن أفراد العائلة المالكة يجب أن يحزموا قطعة من الملابس السوداء عند الذهاب في جولة ملكية ، في الحدث المؤسف الذي يموت فيه شخص ما عندما يكون في الخارج كقاعدة عامة ، يجب على جميع أفراد العائلة المالكة ارتداء الاسود حداد كعلامة على الاحترام.

 

14 قاعدة تتبعها العائلة المالكة

- لا توجد آراء سياسية

بموجب القانون ، يحق للملكة التصويت ضمن حقوقها ، ولا يوجد شيء مكتوب في القانون البريطاني يمنعها من المشاركة في الانتخابات ، لكن هذا ليس الشيء الوحيد، ووفقًا لموقع البرلمان البريطاني على الإنترنت: "على الرغم من أن القانون لا يحظره ، إلا أنه يعتبر غير دستوري أن يصوت الملك في الانتخابات".

العائلة المالكة الحفلات او السفر وطرق التحدث طقوس وعادات وقواعد مالكية يجب مراعاتها في التعامل

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