الإثنين 08 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 82 حالة تعد على أملاك الدولة في المنيا

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمركزين بالمنيا

أزالت الوحدات المحلية بمركزي مغاغة وملوي بمحافظة المنيا، 82 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة ضمن تنفيذ أعمال الموجة 18 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين

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إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمركزين بالمنيا

قال اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة المنيا أن حملة لإزالة التعديات بقيادة هشام الضوى نائب رئيس مركز ومدينة ملوى قامت بمتابعة أعمال الموجة 18 بمجلس قروى «نواى» وأسفرت عن إزالة 73 حالة تعدى على أملاك الدولة ولاية الري بمساحة 1526 مترا ، وبحضور الجهات المعنية ومسئول الأملاك والتنظيم بالقرى

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إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمركزين بالمنيا

وأكد رئيس المركز والمدينة المدينة على ضرورة المرور المستمر للمحافظة على أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأشكال التعديات عليها، مؤكدًا أنه سيتم فرض هيبة القانون، ومحاسبة المخالفين تنفيذا لتوجيهات السيد اللواء الوزير أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمضي قدما في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

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إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمركزين بالمنيا

وأضاف المهندس محمد السيد ليله رئيس مركز ومدينة مغاغة  شمال المحافظة أن تم 9 حالات تعد على أملاك الدولة (صرف) بمساحة 466 متر بقرية الشيخ زياد التابعة لمجلس قروي طنبدي أثناء الحملة المكبرة  والتي ترأسها كلا من ربيع عبد العظيم وايهاب عبد القوي نائبا رئيس المركز وأحمد علي أبو العلا مسئول لجنة الازالات بالمركز وعمر الناظر مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمركز ومسئولي التنظيم بالقرية و بإرشاد مسئول هندسة صرف مغاغة وبتأمين من قوات مركز الشرطة برئاسة حكمدار الشمال ومأمور مركز شرطة مغاغة والقوات المرافقة له وتمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية ضمن الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

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إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمركزين بالمنيا
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إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمركزين بالمنيا
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إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمركزين بالمنيا
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إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمركزين بالمنيا
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إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمركزين بالمنيا
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إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمركزين بالمنيا

 

المنيا إزالة تعديات على أملاك الدولة ضمن الموجة 18 بمركزين بالمنيا اللواء أحمد السايس المهندس محمد سيد ليلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

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