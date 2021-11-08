الصين تسجل 89 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الإثنين تسجيل 89 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البلاد يوم الأحد، مقارنة مع 74 في اليوم السابق.



وأفاد بيان من اللجنة بأن 65 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 50 في اليوم السابق.



وبلغ عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض 46، مقارنة مع 35 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



و لم تسجل أي وفيات جديدة، ليظل عدد الوفيات ثابتا عند 4636. وحتى السابع من نوفمبر ، سجل بر الصين الرئيسي 97823 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وعلى صعيد آخر، ذكرت الصين أنها سوف تواصل العمل بالقيود الصارمة للحد من العدوى المحلية لفيروس كورونا، ما يشير إلى أن البلاد ستظل تطبق استراتيجية «صفر كوفيد» في أي وقت قريب.

و قال وو ليانجو، وهو أحد المسئولين لدى مفوضية الصحة الوطنية الصينية، في إيجاز صحفي في بكين، اليوم السبت، إن البلاد لن تغير شيئا حيث إن حالات "التفشي في جيران الصين وحول العالم ما زالت مرتفعة، ما يشكل تحديا معقدا وخطيرا لهذا الشتاء والربيع المقبل".

ودفعت معدلات التطعيم المتنامية، وقدرة سلالة «دلتا» شديدة العدوى المتحورة لفيروس كورونا على التغلب على القيود، دولا من أستراليا إلى سنغافورة إلى التحول من القضاء على كوفيد- 19 إلى تعلم التعامل معه كجائحة، وهذا ترك الصين الدولة الوحيدة التي ما زالت مقيدة باستراتيجية «صفر كوفيد».