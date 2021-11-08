إيطاليا تسمح لسفينة إنقاذ ألمانية بالرسو فى صقلية

نزل أكثر من 800 مهاجر أنقذتهم السفينة الألمانية "سي آي 4" في صقلية، وذلك بعد أيام وليال قضوها في البحر المتوسط، حسبما ذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية.

وأفادت الوكالة بأن 847 مهاجرًا كانوا على متن السفينة، بينهم 170 قاصرًا و 53 امرأة.

وتابعت أن غالبية المهاجرين سيجري نقلهم إلى سفينتين للخضوع للحجر الصحي، بينما سيتم نقل الباقين للخضوع للعزل لمدة 14 يومًا في مراكز استقبال بجزيرة صقلية الإيطالية.

وكانت السلطات الإيطالية قد سمحت للسفينة بدخول ميناء مدينة تراباني على الطرف الغربي من صقلية في وقت سابق يوم الأحد.

وقال جوردن إيزلر من منظمة الانقاذ الألمانية "سي-آي": "نشعر بالارتياح والبهجة لأن هؤلاء الأشخاص سيكونون أخيرًا بأمان في إيطاليا".

وساد شعور بالارتياح بين المتطوعين ولكن كان هناك أيضًا شعور بالغضب لأنهم اضطروا للبقاء في البحر لعدة أيام قبل الموافقة على منحهم ملاذًا آمنًا.

واتهم إيزلر دولة مالطا "بالفشل في تقديم المساعدة" ببساطة؛ لأنها لم تستجب إلى نداءات الطوارئ خلال الأسبوع.



وقال إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يحث الدول الأعضاء على الاستجابة لنداءات المساعدة مرة أخرى، "بغض النظر عن لون الجلد أو أصل الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في مأزق في البحر."



وبالإضافة إلى "سي أي 4"، فإن هناك السفينة أوشن فايكنج التابعة لمنظمة المساعدات الأوروبية "إس.أو.إس ميديترانيه" التي تعمل أيضًا في البحر المتوسط بين جنوب إيطاليا ومالطا وشمال إفريقيا، وتحمل السفينة على متنها أكثر من 300 شخص تم إنقاذهم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت وزارة الداخلية الإيطالية إن أكثر من 53 ألف مهاجر وصلوا إلى سواحلها على البحر المتوسط هذا العام حتى الآن.

وبلغ العدد خلال الفترة المماثلة من العام الماضي حوالي 28 ألفًا و 350.