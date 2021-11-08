بايدن يدرس اللجوء إلى احتياطى البترول وسط أزمة ارتفاع سعر النفط

قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم،إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس اللجوء إلى الاحتياطي الاستراتيجي من البترول وسط أزمة ارتفاع أسعار النفط الخام.



وأضافت جرانهولم - في تصريحات نقلتها مجلة "بوليتيكو" الأمريكية - أن "بايدن ينظر في كل الأدوات المتاحة لديه" لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار النفط الخام بما في ذلك اللجوء إلى استخدام الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من النفط، موضحة أن ذلك الاقتراح "هو أحد الأدوات المتاحة أمامه وهو يدرسه بكل تأكيد".



وحذرت جرانهولم من أن أسعار خدمة تدفئة المنازل ستكون أغلى خلال الشتاء المقبل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، قائلة: "نعم هذا سيحدث وستكون (التدفئة) هذا العام أغلى من العام الماضي".



ونوهت المجلة بأن أسعار الوقود في الولايات المتحدة حاليا وصلت إلى أرقام هي الأعلى منذ سنوات، بسبب تعافي الاقتصاد الأمريكي المُنهك من جائحة كورونا بشكل أسرع من تعزيز صناع الوقود من إنتاجهم.

وعلى صعيد آخر، ذكرت شبكة ((سي إن إن)) الأمريكيةأن الولايات المتحدة "متخلفة بشكل كبير" عن العديد من الدول في اختبارات كوفيد-19 المنزلية.

وقالت القناة الإخبارية، إنه في البلد الأكثر تضررا من فيروس كورونا الجديد في العالم، يشعر الأشخاص الذين هم في حاجة ماسة إلى مجموعة اختبار منزلية بخيبة أمل عادة بسبب رفوف الصيدليات الفارغة وارتفاع الأسعار.

ونقلت شبكة ((سي إن إن)) عن روبرت ريدفيلد، المدير السابق للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قوله إن الولايات المتحدة "كانت دائما متخلفة" في إجراء الاختبارات خلال معظم عام 2020.

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في الولايات المتحدة معلما قياسيا قاتما يبلغ 750 ألفا يوم الأربعاء، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، و جلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.