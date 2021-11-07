هل تهدد البراكين الخامدة البنية التحتية الأمريكية؟

أكدت دراسة جديدة أن البراكين الخامدة التى شوهدت فى جميع أنحاء جنوب غرب الولايات المتحدة، دليل على أن ثورة الحقول البركانية يمكن أن تقضي على البنية التحتية وتعطل السفر الجوي، وهذا يمكن أن يحدث في أي وقت- وفقًا للباحثين.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "برمنجهام تايمز" البريطانية، فإنه على مدى 2.58 مليون سنة الماضية، والمعروفة باسم الفترة الجيولوجية الرباعية، انتشر حوالي 1800 بركان فى المنطقة الممتدة بين أريزونا وأجزاء من كاليفورنيا وكولورادو ونيفادا ونيو مكسيكو ويوتا، وإذا تم تضمين حقل بينكاتا البركاني فى المكسيك، يرتفع الرقم إلى أكثر من 2200 بركان ظهر بعضها مؤخرًا منذ 1000 عام.

وقال عالم البراكين والمؤلف المشارك فى الدراسة جريج فالنتين، إن بركان أحادي الجين سوف ينفجر مرة واحدة، وقد يستمر هذا الانفجار لعدة أيام أو لعدة عقود، ولكن بعد ذلك، مات البركان بشكل أساسي".

وأشار إلى أن الأولوية لـ"هاواي وشمال غرب المحيط الهادئ وألاسكا" لأنها تستضيف براكين ضخمة مثل جبل رينييه وجبل سانت هيلين، والتى يمكن أن تثور عدة مرات، حيث خلفت الانفجارات البركانية الجديدة من بركان كيلويا فى هاواي يوم 29 سبتمبر الماضى،أنهارًا من الحمم البركانية وصل ارتفاعها إلى 50 قدمًا.

وتشير الورقة التي نشرها "فالنتين" وزملائه في مجلة “جيوساينس” إلى أنه البراكين التي تم فحصها لم تعد تشكل تهديدًا، إلا أنها قد تكشف عن احتمال حدوث ثورات بركانية جديدة.

وقال فالنتين: "تميل البراكين أحادية الجين إلى الحدوث فى المناطق التى نسميها الحقول البركانية، والجنوب الغربي الأمريكي مليء بهذه الحقول" ، مضيفًا: “لا أحد يعرف متى أو أين ستحدث الانفجارات المستقبلية”.