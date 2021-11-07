الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الباز: السيسي أنهى عصر وضع حجر الأساس.. ومصر لا تتسول الاستثمارات

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إننا اعتدنا على المسئولين يضعون حجر الأساس للمشروع، ثم بعد ذلك قد يكتمل المشروع وقد لا يكتمل، أما الرئيس عبدالفتاح السيسي أنهى ما يمكن تسميته عصر وضع حجر الأساس، فالآن الرئيس السيسي يفتتح المشروع عندما يكون انتهى، ويكون بدأ الإنتاج الفعلي.

ولفت الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن مؤتمرًا بحجم مؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر، الذي افتتحه الرئيس اليوم، وشرح خلاله المسئولين ما تم خلال السنوات الأخيرة، والتطوير الذي حدث في محطات كبرى على مستوى السكك الحديدية.

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